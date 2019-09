'The Big Bang Theory' se marcha a HBO Max: Warner responde a Netflix adquiriendo en exclusiva los derechos de la sitcom

Hace apenas unas horas se anunciaba que Netflix iba a ser el nuevo hogar de 'Seinfeld'. Esa fue la forma de la plataforma de llenar el vacío dejado por la pérdida de 'Friends' y 'The Office'. Un movimiento estratégico al que Warner acaba de responder confirmando que HBO Max va a ser el hogar de streaming en exclusiva de 'The Big Bang Theory' a partir de 2020.

Un golpe maestro

De esta forma, HBO Max consigue un gran reclamo para cuando se lance esta nueva plataforma de streaming en primavera de 2020. Robert Greenblatt, presidente de entretenimiento de WarnerMedia ha comentado lo siguiente tras hacerse oficial la adquisición de 'The Big Bang Theory':

Estamos emocionados porque HBO Max vaya a ser el hogar en exclusiva para este gigante de la comedia cuando lancemos el servicio en 2020. Esta serie ha sido un éxito en todo el mundo, uno de los mayores triunfos de la televisión en abierto de la última década. Y el hecho de que vayamos a traerla por primera vez a una plataforma de streaming en Estados Unidos es un golpe maestro para nuestro nuevo servicio.

Recordemos que 'The Big Bang Theory' llegó a su final el pasado 16 de mayo con un episodio doble que fue visto por más de 18 millones de personas en Estados Unidos. Unas cifras inalcanzables actualmente para cualquier otra serie, por lo que es de esperar que repita ese éxito cuando llegue a HBO Max.

Además, HBO Max también va a ser el hogar de series como 'Friends', 'El príncipe de Bel-Air' o 'Pretty Little Liars', teniendo en marcha varias producciones originales como 'The Flight Attendant', el regreso a televisión de Kaley Cuoco tras precisamente 'The Big Bang Theory'.

