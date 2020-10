'The Boys' 2x07: un explosivo cliffhanger salva un preludio apático para el final de temporada

Llegado este punto de la temporada 2 de 'The Boys', el séptimo episodio, 'Carnicero', era un punto de partido para determinar el éxito de este conjunto de episodios que adaptan la obra de Garth Ennis. La bola, de nuevo, queda en un punto indeterminado pero ya acusa la falta de regularidad que ha arrastrado el éxito de Amazon Prime en 2020.

Detrás de un episodio cargado de acción y momentos de sorpresa como el anterior, podría esperarse un pequeño valle para rearmar un final de temporada a la altura, pero el efecto rebote es tan pronunciado que la sensación de tensión es mínima, parece como si un gran globo se hubiese deshinchado hasta una masa fláccida cuando debería haberse hinchado hasta el límite para ver la explosión en el último episodio.

SPOILERS de algunos detalles argumentales del episodio.

Una situación peliaguda para Starlight

Aunque ya se ha ido coqueteando con la idea en toda la temporada, finalmente el episodio 7 tiene la revelación pública que pone en un grave compromiso a Starlight, que ahora se encuentra en una posición en la que está absolutamente en el punto de mira debido a su lealtad a Hughie, y ahora, El patriota y Stormfront la han denunciado públicamente como una traidora a los Siete. No tiene apoyos suficientes para salir de esa situación.

Pese a sus más y sus menos, la palabra de El patriota tiene validez frente a laa adoración incondicional de mucha gente en todo el mundo, recuperada gracias a su alianza con Stormfront. El punto más interesante del capítulo tiene que ver con ella, y cómo su manipulación de las ideas ha llevado a la gente a picar en su "Make América Safe Again" y vemos un reflejo, de nuevo, de la realidad, demasiado turbio y cristalino como para no reconocer ese poder satírico aún en la serie.

El prólogo de 'Carnicero' podría pertenecer perfectamente a un episodio de 'The Good Fight' y, como la serie del matrimonio King, el mayor valor de la adaptación de Eric Kripke frente a los tebeos originales es esa simbiosis con la realidad, casi como si estuviera planteándose semana a semana como feedback de la realidad política y social estadounidense. Lamentablemente, ese diálogo no ha sido suficiente.

Las carencias de una temporada decepcionante

Pero el grueso del episodio 7 es una situación en la que las revelaciones surgen sin crear impacto. Descubrimos al primer Supe jamás creado, y vemos los verdaderos orígenes de la empresa Vought, nacida de las cenizas del nazismo con el objetivo de imponer una nueva raza poderosa sobre la humanidad. Pero todo es desvelado sin mucho brillo o sorpresa, y la sensación de caos entre las líneas narrativas es palpable, pese a que conducen a los tremendos minutos finales.

El final explosivo y sorprendente, con influencias claras de 'Scanners' (1981) de David Cronenberg, es un inesperado y desconcertante espectáculo de sangre que marca un punto y aparte para la locura de la temporada. Vemos a los chicos reunidos y listos para la acción, observando lo que está pasando, y la mirada de Butcher promete que el final será lo que se espera de una serie como 'The Boys'.

Pero, siendo este el penúltimo episodio de la temporada dos, no revela nada que no se esperase. El juego del gato y el ratón se ha ido estirando demasiado hasta que ha perdido el suspense o los enigmas de una serie que cumple en su caricatura deformada de la actualidad, pero que acaba resultando demasiado anodina y sin la audacia punk por las que 'The Boys' es conocida. Con suerte, el final podrá rectificar de nuevo el curso irregular de una temporada cuya balanza de aciertos y minutos inanes cae, de momento en el lado del tedio.