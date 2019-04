The CW sigue renovando series: 'Los 100', 'All American', 'Roswell, New Mexico' e 'In the Dark' volverán la próxima temporada

The CW lleva ya mucho tiempo apostando por la continuidad de la mayoría de sus series. De hecho, lo raro en su caso es que decida cancelar alguna. Nueva prueba de ello lo tenemos con las renovaciones de 'Los 100', 'All American', 'Roswell, New Mexico' e 'In the Dark' para la próxima temporada.

La más llamativa es la renovación de 'Los 100', ya que la cadena todavía no ha estrenado la sexta temporada. De esta forma dan calma a sus seguidores cuando los nuevos episodios empiecen a emitirse este próximo 30 de abril. Además, no hay mención alguna a la posibilidad de que la séptima sea la última temporada de la serie.

Por primera vez en la historia de la cadena

Por su parte, las renovaciones de 'All America', 'Roswell, New Mexico' e 'In the Dark' suponen que The CW ha renovado todas sus nuevas series de la temporada 2018/2019 -previamente ya había garantizado segundas temporadas a 'Charmed' y 'Legacies'-, algo inédito hasta ahora en el caso de la cadena y toda una rareza en líneas generales.

Además, la cadena ya había renovado también previamente a 'Sobrenatural' y 'Arrow' para su temporada final y había prolongado al menos por un año más la existencia de 'Riverdale', 'Dynasty', 'The Flash', 'Supergirl', 'Legends of Tomorrow' y 'Black Lightning'. Deberes ya hechos de cara al upfront de mayo.

Vía | Dark Horizons