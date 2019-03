'Arrow' terminará en la temporada 8: Star City se quedará sin Oliver Queen en 2020

"Ha sido una decisión difícil (...) pero ha sido pensando en lo mejor para 'Arrow'". Con estas palabras Greg Berlanti, Marc Guggenheim y Beth Schwartz han comunicado que la octava temporada de 'Arrow', que fue anunciada hace unas semanas, será la última de la serie.

Así, en la temporada 2019/2020 despediremos, en una tanda de diez episodios, a la que es la decana de las series de superhéroes de DC en CW. La piedra inicial del universo compartido que hemos venido a llamar Arrowverso y que ha engendrado un buen puñado de series de televisión.

Pero la verdad es que se notaba que 'Arrow' ya iba camino del final. A los guionistas se les iba notando cansados y cada vez costaba más mantener el "más difícil todavía" y el interés según han ido pasando los años.

Esta séptima temporada, además, está siendo curiosa cerrando los cansinos flashbacks (cada vez tenían menos sentido) y dando paso a unos flashforwards que nos muestran a la ciudad caída y un grupo de nuevos personajes intentando hallar qué ha podido pasar y cómo remontar la situación.

Stephen Amell, actor que interpreta a Oliver Queen, el protagonista, ha declarado en Twitter que interpretar al superhéroe verde ha venido a ser la "mayor experiencia profesional de su vida".

Playing Oliver Queen has been the greatest professional experience of my life... but you can’t be a vigilante forever.



Arrow will return for a final run of 10 episodes this Fall.



There’s so much to say... for now I just want to say thank you.