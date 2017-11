'The Orville' tendrá segunda temporada: la parodia trekkie de Seth MacFarlane triunfa en FOX

Se están haciendo algo de rogar las renovaciones tempranas de nuevas series en las cadenas generalistas estadounidenses. Teníamos hasta ahora un par de casos de "temporada completa" (como 'Young Sheldon') pero todavía no habíamos tenido la noticia de una segunda temporada. Ha tenido que ser FOX la que, apostando sobre seguro, acaba de anunciar que 'The Orville' tendrá segunda temporada.

La serie creada y protagonizada por Seth MacFarlane comenzó muy fuerte en cuanto a audiencias se refiere. Desde FOX destacan que, a través de todas las plataformas, ha sido el estreno más visto desde el petardazo que dio en 2015 'Empire'. Actualmente 'The Orville', que se emite en EEUU los jueves, promedia unos 4.8 millones de espectadores en directo. Datos que mejoran mucho (un 67% según la cadena) en los datos en diferido (el Live +7).

Estando en el podio de los estrenos más vistos, estaba claro que 'The Orville' tenía todas las papeletas para ser renovada por una segunda temporada. Por lo menos parece que MacFarlane ha tenido muy buen ojo a la hora de hacer su primera serie de imagen real. Si bien a mí no me terminó de convencer en sus primeros tres episodios, sí que reconozco que es una serie que llama la atención y así lo ha hecho.

Vía | TVLine