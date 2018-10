'The Walking Dead' se muere: la audiencia de la serie se hunde en el estreno de la temporada 9

'The Walking Dead' fue durante años una de las series mejor valoradas por el público, algo que se traducía en unas audiencias millonarias al alcance de muy pocas. Sin embargo, su popularidad lleva un tiempo de capa caída y parece que su descenso no tiene fin, ya que el estreno de la temporada 9 apenas ha conseguido reunir ante el televisión a 6,08 millones de espectadores, el peor dato de la serie desde el sexto episodio de la segunda temporada.

Por dejarlo todo más claro, la octava temporada debutó con 11,44 millones de espectadores. Vamos, que por el camino se han quedado 5,36 millones de televidentes. La bajada es aún más acusada en los ratings, donde marcó un 2.5, el dato más bajo de la serie hasta la fecha y justamente la mitad que consiguió el inicio de la anterior temporada.

Además, ese no debería ser el único motivo de preocupación para AMC, ya que todas las temporadas comienzan con más seguimiento del que tienen en los siguientes episodios. Por ello, no sería raro que 'The Walking Dead' supere el mínimo histórico de la serie en manos hasta ahora del segundo capítulo de la primera temporada con 4,71 millones de espectadores.

Lo curioso es que todo esto no ha impedido que 'The Walking Dead' vuelva a ser la serie por cable más vista de la temporada entre los adultos entre los 18 y los 49 años. Eso sí, ahora será mucho más fácil superarla y ya es una mera cuestión de tiempo que alguna serie la destrone. Tampoco conviene olvidar las inminentes marchas de Andrew Lincoln y Lauren Cohan, algo que seguro que vuelve a atraer a algunos fans, pero tengo mis dudas sobre que vayan a quedarse. Y otros quizá simplemente pierdan el interés sin Rick y Maggie...

