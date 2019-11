'The Witcher': Netflix renueva la ambiciosa serie por una segunda temporada

'The Witcher' de Netflix ni siquiera se ha estrenado, pero ya se ha renovado por una segunda temporada. La plataforma confirmó esta semana que veremos al elenco regresar para nuevas aventuras después del primer lanzamiento en diciembre. La temporada 2 comienza su producción a principios de 2020 en Londres, y su estreno está previsto en 2021.

A través de la cuenta oficial de Twitter de Netflix en EE. UU., en donde se pueden seguir actualizaciones continuas sobre 'The Witcher', se mostró una imagen como una forma de anunciar la renovación de la serie: las dos espadas de Geralt, una de plata y otra de acero, para indicar que el guerrero regresará.

Geralt's adventure is only beginning....



The Witcher has been renewed for Season 2! pic.twitter.com/6iPrUFeujI