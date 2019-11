'The Witcher': la showrunner de la serie explica las diferencias con 'Juego de Tronos' y un gran cambio respecto a la saga original

Todavía falta más de un mes para que Netflix estrene la muy esperada 'The Witcher' el próximo 20 de diciembre, pero eso no impide que ya sea una de las series más comentadas del momento. Todo el mundo quiere saber más detalles sobre ella y ahora ha sido Lauren S. Hissrich, showrunner de 'The Witcher', la que nos dado varias pistas sobre lo que nos espera.

El cambio respecto a las novelas

En una entrevista concedida a Variety con motivo del lanzamiento del tráiler final de la primera temporada, la showrunner de la serie ha comentado cuál ha sido uno de los grandes cambios que ha tenido que introducir en 'The Witcher' respecto a los libros de Andrzej Sapkowski:

Para mí el tema de los libros, mientras los leía, era realmente sobre esta familia rota en el centro de ella, formada por Geralt of Rivia, Ciri y Yennefer. Ellos están unidos por el destino; todos son huérfanos en este mundo, un poco solitarios. Ninguno de ellos siente realmente que pertenece allí. Ninguno de ellos siente que nadie más tenga que sobrevivir. Porque quería que esa unidad familiar estuviese en el centro de la historia, uno de los grandes cambios que hice respecto a la narrativa de los libros fue introducir a Ciri y Yennefer un poco antes... y hacer que se sintieran como personajes completamente desarrollados.

Las diferencias con 'Juego de Tronos'

Además, las comparaciones con 'Juego de Tronos' están siendo muy abundantes, aunque Hissrich cree que están deberían acabarse en el deseo de que 'The Witcher' tenga tantísimo éxito como la serie de HBO y apunta varias diferencias entre ambas obras:

Una de las cosas divertidas que tenemos en 'The Witcher' es que no está basada en ningún periodo histórico específico. La mayoría de obras de fantasía están pensadas como algo medieval, pero 'The Wticher' se sitúa en un periodo sin concretar y en un lugar indefinido.

El otro gran cambio que nos separa en términos de historia es que profundizamos mucho más en lo místico. Hay magia, hay monstruos... Creo que la televisión no ha tenido durante mucho tiempo el presupuesto para crear auténticos monstruos. Porque es una inteligente mezcla entre prótesis y también CGI. Esto es algo que se revertió realmente en las películas. Pero Geralt es un cazador de monstruos y no puedes tener la serie sin monstruos.

La otra cosa es la magia. Mis hijos son grandes fans de Harry Potter y la magia es una parte importante de la fantasía. Hay una fantasía de realización para hacer lo que quieras solamente con el poder que surge de tus dedos o tu mente, pero 'The Witcher' no es una mundo en el que todo es blanco o negro. Una de las cosas sobre la que construimos la serie es: ¿Cuál es el coste de la magia? Si vas hacer magia, también vas a perder algo. Eso fuerza a nuestras personajes a lugares en los que tienen que usar su cerebro mucho más que confiar en herramientas mágicas.

Por último, también apuntó que la serie va a incluir sexo y desnudos ya que "es una serie para adultos", pero que siempre va a estar al servicio de la historia y los personajes: "Siempre voy a mirar atrás en la historia y el personaje, y si no tiene nada que ver con eso, no lo necesitamos".