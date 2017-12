"Todavía hay comedia por minar ahí": 'Loco por ti' podría volver con una octava temporada

Los regresos están de moda y últimamente se está fraguando multitud de proyectos en los que se rescatan algunas de las comedias más míticas que nos han dado los últimos treinta años de televisión norteamericana. Y es que según informa TVLine, Sony está trabajando para resucitar 'Loco por ti' ('Mad about you'), una de las sitcoms fundamentales de los años 90 del siglo XX.

Parece ser que Sony, quien produjo para NBC las siete temporadas que duró la serie, está en conversaciones con Helen Hunt y Paul Reiser para realizar un regreso de 'Loco por ti', como si de una octava temporada se tratase. Así, volveríamos a ver al matrimonio formado por Jamie y Paul Buchman unos veinte años después del final.

Poco se sabe sobre este regreso, que está todavía en pañales. Lo que se comenta es que Paul Reiser, quien cocrease la serie junto a Danny Jacobson, cogería las riendas de este proyecto que comenzaría con la pareja protagonista afrontando el síndrome del nido vacío ante el comienzo de la universidad de Mabel. Es curioso porque ya de por sí 'Loco por ti', terminó con una especie de vistazo al futuro ambientado veintidós años después y ya vimos a una Mabel adulta.

Lo curioso es que durante mucho tiempo el propio Reiser ha estado en contra de la vuelta por que la misma premisa (primeros años de un matrimonio joven) lo impedía pero que recientemente ha reconsiderado la idea:

"La gente preguntaba sobre traer [de vuelta] 'Loco por ti' y durante años dije no ¿por qué hacerlo? [...] Literalmente durante 18 años fui tajante, no. ¿Por qué volver? Lo hicimos, se acabó, tuvimos un final con el que estuvimos muy contentos y que parecía definitivo. Y solo ha sido recientemente cuando he pensado, quizás."

[Por entonces, la serie] iba sobre mi nuevo matrimonio y todo era nuevo para mí. Era todo divertido y frustrante y todas estas cosas. Cuando estoy fuera haciendo monólogos es todo de lo que hablo pero en vez de ser recién casados, es sobre cómo es cuando tus hijos crecen o se hacen adolescentes, o se van de casa. Y qué hace eso a un matrimonio tras 25 años. Hay todavía comedia que minar allí"