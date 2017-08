Vuelven los neones y las palmeras: 'Miami Vice' tendrá un reboot con Vin Diesel

El éxito mundial de 'Fast & Furious' comienza a dar sus frutos, más allá de las inevitables secuelas. Por una parte, el spin-off que explotará la inesperada y arrolladora química desarrollada por The Rock y Jason Statham en 'Fast & Furious 8'. Por otra, un reboot televisivo (en el canal original de la serie entre 1984 y 1989, además, NBC) de 'Miami Vice' producido (y quién sabe de momento si protagonizado) por Vin Diesel.

El proyecto es el primer fruto de la alianza entre One Race Television (propiedad del propio Vin Diesel) y Universal. Será supervisado por Shana Waterman ('24: Vive otro día', 'Wayward Pines'), directora de One Race Television, y coproducido por Chris Morgan, guionista de todas las entregas de 'Fast & Furious' desde la tercera, aunque el guion de esta 'Miami Vice' correrá a cargo de Peter Macmanus, autor de algún episodio de 'The Mist'

Quizás la tendencia a la acción bombástica de 'Fast & Furious' suponga un problema de imagen para 'Miami Vice'... o quizás la revitalice.

Si este reboot mantiene el nada festivo tono de la serie original producida por Michael Mann o incluso del interesante remake que dirigió el propio Mann es algo que está por ver, dada la tendencia a la verbena de las películas en las que interciene Diesel. Sin duda su propia imagen de vehículo para acción festiva y descerebrada será uno de los mayores obstáculos a los que enfrentarse en la puesta al día de una serie, protagonizada por Don Johnson y Philip Michael Thomas que en su día se caracterizó por su extraordinaria banda sonora y una sordidez y violencia explícita poco habitual en los procedurales de la época.

Fuente: The Hollywood Reporter