'Got Talent España' llega con doble estreno esta semana para intentar ganar la guerra de talentos

Si hay un formato de entretenimiento que suele funcionar muy bien (aunque muestre síntomas de agotamiento según van pasando ediciones), son los programas de talentos. Ahora mismo estamos con varios pesos pesados en la televisión con 'OT 2017' y 'Tu cara me suena' afrontando su sprint final y 'La Voz' fuera del mapa parece que para Telecinco es el momento para estrenar la tercera edición de 'Got Talent España'.

La fecha señalada para el estreno de 'Got Talent España' es el próximo miércoles 17 de enero a las 22:00. Pero ojo, que no será el único día que podremos ver el talent show, ya que la "segunda parte" del estreno será el viernes 19 a esa misma hora. Así que cada semana contaremos con doble ración del programa del que esta noche podremos ver un extenso adelanto emitido simultáneamente en todos los canales de Mediaset.

Las grabaciones comenzaron el pasado julio en el Teatro Coliseum de Madrid y cuenta con Santi Millán como maestro de ceremonias y un jurado que repite tras el éxito de la anterior edición de 'Got Talent': Edurne, Risto Mejide, Jorge Javier Vázquez y Eva Hache, quienes decidirán qué artistas pasarán a la siguiente fase.

Pese a la polémica por el ganador de la edición anterior, 'Got Talent' tuvo una audiencia bastante sólida en su segunda temporada, promediando los 2,76 millones de espectadores y casi un 21% de cuota de pantalla. En principio los miércoles no debería tener muchos problemas, con la ausencia de 'Masterchef Junior', por lo que el día del combate sería más los viernes con 'Tu cara me suena'. Lo que ya no estoy seguro es cuánto aguantará este doble programa semanal y menos si empieza a caer víctima de la contraprogramación.