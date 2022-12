'La isla de las tentaciones 5' funciona para dos parejas que eligen un amor herido antes que una ruptura por lo sano

Ningún psicólogo del mundo recomendaría ir a 'La isla de las tentaciones' para tratar de solucionar una relación en crisis. Y, sin embargo, las personas parecen agolparse a las puertas de Mediaset para probar suerte entre frases del estilo "Nos queremos mal" y "Así no puedo seguir". Tres parejas se destrozaron la vida a base de bien al entrar en la isla este año, pero al menos ha habido otras dos con las que creer en el amor. Bueno, yo qué sé, si tu visión del amor se basa en lo que ves en un programa de Telecinco, igual el problema no es del programa en sí mismo.

Cómo pudiste hacerme esto a mí

Twitter al completo estalló contra Paola, la novia de Andreu, que le acusó de verle tonteando con una chica y cantarle cancioncitas. La verdad es que lo que hizo el muchacho desde que entró por la puerta hasta el final fue cantar y llorar, así que no está muy claro el reality que ha visto ella. Tras las acusaciones constantes ("He visto cosas de ti que no me han gustado"), Andreu se quedó temblando y bloqueado, sin saber qué decir.

Y es que, según Paola, "A veces duelen más las palabras que un simple beso". Andreu, un poquillo pagafantas, intentó ponerse en su lugar mientras repetía una y otra vez que no había levantado cabeza. Pero se veía venir que al final se iban a reconciliar. Ella le dijo "Puedo estar sola perfectamente pero te elijo a ti" y él confirmó que era más dependiente de ella de lo que pensaba, algo que en su cabeza sonaba espectacular pero sonó tremendamente insano.

Pero lo que la gente estaba esperando era la reunión de una arrepentida Claudia con un subidito Javi. Nada más llegar, él le dijo "¿Por qué me has hecho esto a mí?" y ella se mataba con la razón de que el motivo de entrar ahí era que ya no se reían y él no sabía disfrutar sin ella. Ella le inquirió "¿Has intentado tentarte con alguna chica?" y él negó, respondiendo "Pero es que eres el amor de mi vida": muy bonito sobre el papel, pero lo que Claudia quería era que se comiera los morros con alguien, por lo visto.

La muchacha arguyó que nunca le había puestos los cuernos a nadie, salvo a Javi y rodeada de cámaras. Menos mal que no quería hacer daño a su novio, la verdad. Finalmente, Javi, que hace un episodio afirmó que su relación se había terminado, reconoció que estaba enamorado, ella se vio prácticamente obligada a salir de la isla con él después de hacerle prometer que no le echaría en cara nada de lo que pasó y, finalmente, en el resumen del episodio que transcurre medio año después, vemos que las cosas que empiezan mal acaban mal. Solo queda una semana de ver a esta gente. Tranquilidad.