La isla de las tentaciones 5, gala 14 en directo: parejas, solteros y novedades del programa presentado por Sandra Barneda

Decimocuarta gala de La isla de las tentaciones. El reality de Sandra Barneda enfrentará esta noche a las parejas en la hoguera final, donde decidirán si quieren seguir juntos o no. Os recordamos que estaremos comentando la gala en directo en este mismo post.

En capítulos anteriores...

A lo largo de esta temporada, asistimos a la llegada de las parejas a la República Dominicana en la primera gala, los primeros acercamientos en la segunda, las primeras hogueras en la tercera y la repentina expulsión de una pareja en la cuarta. En la quinta, se incorporó la nueva pareja, en la sexta tuvimos hoguera de confrontación y en la séptima Tania se saltó las normas.

En la octava, revivimos el mítico "¡Estefanía!" con la huida de Javi a Villa Playa, Mario le dio una patada a la tablet en la novena, se celebró una hoguera de emergencia en la décima y Samuel protagonizó un "edredoning" en la undécima. La duodécima enfrentó a las chicas contra las solteras y la decimotercera a los chicos con los solteros.

En la gala de hoy, sabremos si Tania elige salir de la isla con Samuel y veremos las hogueras finales del resto de parejas: Cristian y Ana, Laura y Mario, Paola y Andreu, Javi y Claudia... harán balance de su experiencia y decidirán el futuro de su relación.

Os esperamos a las 22:00 para ir comentando la gala en directo, mientras compartimos los mejores memes de Twitter.

Tania deja a Samuel

Llega la hoguera de Ana y Cristian. Desde el principio, Ana le deja claro que no se cree nada. A Cristian le sentó mal que dijera que le hace el bocadillo y que ella no valore su esfuerzo resistiendo su atracción por María de los Ángeles. A ver... ¿cómo te lo digo?

Después de ponerse en modo metralleta contra Samu, finalmente Tania decide no abandonar la isla con él. Elige marcharse sola pero dejando caer que luego quedará con Hugo. Disappointed but not surprised. Le dice a Samu que no le va a tener rencor. "Yo no queía". Sí, cariño, lo que tú digas.