La isla de las tentaciones 5: quién es Cristian, el motero tatuado que se debate entre dos solteras

Es uno de los últimos concursantes en llegar a La isla de las tentaciones pero ya está dando mucho que hablar. Más que venir a salvar su relación, Cristian parece que haya venido a ponerse las botas en el reality, porque le faltan manos para pasar de una soltera a otra.

"Soy un poco picaflor"

Cristian López tiene 29 años y es de Murcia. Tal como muestra en su cuenta de Instagram, le encanta viajar, los tatuajes y es un gran aficionado de las motos. Su lema es: "piensa como si fueses a vivir por siempre, vive como si fueses a morir mañana".

Él y Ana llegaron a mitad concurso y expulsaron a Sara y Manuel para poder entrar. Ambos llevan dos años y medio juntos y definen su experiencia en la isla como "la última oportunidad". Cristian le fue infiel a todas sus parejas anteriores (de hecho, estaba casado cuando la conoció) y es "un poco picaflor", por eso Ana siempre ha tenido muchas inseguridades.

En el reality, Cristian comenzó diciendo que le iba a demostrar a Ana que no era un golfo pero ha sido soltarlo en Villa Paraíso y olvidarlo por completo. Como si de un buffet libre se tratara, Cristian no ha parado de picotear de un lado a otro. Al verle tonteando a diestro y siniestro, Ana se cabreó, juró no volver a hacerle el bocadillo nunca más y reveló en la hoguera el tatuaje secreto que tiene "en la parte superior del miembro", en el que pone "todo pasa por algo".

En el próximo episodio, Cristian confesará su atracción por María de los Ángeles y Jessica, dándoles un beso prácticamente simultáneo y la cosa irá a más. Ganas no le van a faltar y es muy probable que también sea el protagonista del sándwich entre dos concursantes y tres solteras que vimos en el adelanto.

La isla de las tentaciones se emite los jueves a las 22:00 en Telecinco y 'El debate de las tentaciones' los lunes a las 22:45 en Cuatro.