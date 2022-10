"A nuestra relación no le hace falta esto": Sara y Manuel, la pareja expulsada de 'La isla de las tentaciones 5' después de haber dejado muy poca huella

En una temporada de 'La isla de las tentaciones' necesaria de momentazos, Mediaset ha sentido la necesidad de forzarlos. Por eso, tras meter una pareja nueva para que se tirase de los pelos a gusto, el grupo de las chicas se vio en la obligación de votar quién le dejaba su lugar. La elegida fue Sara junto a su pareja, Manuel, protagonista de uno de los memes del año y poquito más. No han dejado huella en la isla, pero se guardaban un poco de drama para el final.

Ama, ama, ama y ensancha el alma

Después de que unas cuantas lloraran para que Sara no se fuera, la votaron de todas maneras porque "no estaba divirtiéndose tanto" (tomároslo como queráis), y la muchacha, que tampoco estaba muy integrada en este toma y daca de la pasión, terminó su intervención con un "Quizás este no es mi lugar".

Después llegaba lo más difícil: contárselo a su novio. Tras una hoguera en la que no le mostraron imágenes de Sara, Manuel se temía lo peor: un abandono a las bravas. Sin embargo, lo que se encontró fue a una Sara expulsada. Abrazos, tequieros, besos, esas cosas. Como si se hubieran visto por última vez hace una semana que la magia de la televisión ha convertido en mes y medio, vaya.

Una vez sentados en la hoguera, Sara le preguntó por qué comentó que la quería y no que la amaba, y Manuel contesta que bueno, que es lo que hay. Que si no la ama, pues tampoco va a forzarlo porque se están empezando a conocer. Ya sabes, el clásico: primera cita, cine, beso, ir a 'La isla de las tentaciones'.

Tras una pequeña charla sobre la infidelidad que tuvo con su antigua pareja, ambos salen juntos de allí con la idea de hablar fuera. Ambos dicen que son el amor de su vida, sonríen, se dan la mano y se marchan mirando hacia el horizonte. Y obviamente, abandonan la isla juntos. Ah, el amor.