La isla de las tentaciones 5, quinta gala en directo: parejas, solteros y novedades del programa presentado por Sandra Barneda

Quinta gala de La isla de las tentaciones. El programa presentado por Sandra Barneda vuelve una noche más para seguir con las aventuras (nunca mejor dicho) de estas cinco parejas separadas en dos villas, que se enfrentarán a la tentación de los distintos solteros y solteras. Os recordamos que estaremos en este mismo post comentando la gala en directo.

Tras una primera gala de presentaciones y llegada a la isla, un segundo episodio de primeras alarmas y acercamientos y una tercera entrega con el caos desatado por la primera hoguera y el comienzo de la eliminación de solteros, el cuarto programa vino cargado de más drama y gente llorando.

Comenzó con la revelación del pasado entre Laura y Álvaro Boix, con el que al parecer le fue infiel a Mario "una noche de fiesta en Alicante". Las chicas eligieron a sus solteros favoritos, en Villa Paraíso celebraron una fiesta de temática gatuna, Mario cedió a sus impulsos con Valeria, a la que luego se arrepintió de besar, "no vaya a ser que malinterprete la situación" y le tiró los tejos a Carmen.

Además, Hugo se puso pesadito pidiéndole un beso a Tania cada dos por tres (a quien bautizó como cotufita... sea lo que sea eso), Javi rompió su propio récord de patetismo llorando encima de unos calzoncillos con la cara de Claudia, Paola entró en modo berserker al ver que Andreu le sigue cantando a Cristina y Claudia puso cara de morder un limón al ver que Javi no interactúa con otras solteras.

Los cliffhangers del final fueron en la segunda hoguera de las chicas, donde Laura se negó a ver las imágenes de Mario y exigió un cara a cara con él en una hoguera de confrontación y llegaron Cristian y Ana, una nueva pareja que expulsará a una de las que ya están concursando para poder entrar en la isla.

Os esperamos hoy a las 22:50 para ir comentando la gala en directo, que se emitirá en Telecinco y podrá verse online a través de Mitele.

Comienza la quinta gala

Javi se ha tomado bien que Álvaro haya elegido a Claudia como su chica favorita: "Claro que sí, mi novia es un monumento". Él sabe expresarse. Ale, Mario ya ha visto el beso entre Laura y Adrián, le ha sentado fatal y ahora está inventándose una explicación rebuscada para decir que su beso con Valeria no fue lo mismo. Pues nada, a buscar las 7 diferencias. "¡Qué falsa es!". Menudo dúo cómico hacen Mario y Javi.

Soy JAvi con mis amigas las que tienen mal de amores #LaIslaDeLasTentaciones5 pic.twitter.com/yltjBJsR8K — perokdices (@perokdicesss) October 20, 2022

Ojo, Mario ha adivinado que Laura tuvo algo con Laura antes de ver ninguna imagen. Él, vidente. Ay, Andreu, que viendo a Paola hablar con Vladi le ha dado el bajonazo, "pensaba que la relación era idílica". Y Manuel mientras metiendo mierda de las novias ajenas.

MANU TE QUIERES CALLAR LA PUTA BOCA EN LAS IMÁGENES DE TUS COMPAÑEROS Y DEJAR DE METER MIERDA CADA 5 SEGUNDOS???????? #LaIslaDeLasTentaciones5 pic.twitter.com/jnJo98kQhu — DAAVID 🇮🇨 (@dguzmaan__) October 20, 2022

Ahora la hoguera de los chicos y ya se están poniendo todos a llorar cuando todavía no han visto ni media imagen. Andreu viene "encogido". Sandra le recuerda a Javi que ha venido a la isla porque Claudia quería ver que es "más independiente" (a ver, se me ocurren otras maneras pero ellos sabrán). Manuel dice que está aterrorizado con la misma cara con la que mira el telediario.

Manu antes de enterarse que tiene que irse/ Manu después de enterarse que te tiene que irse #LaIslaDeLasTentaciones5 pic.twitter.com/q3mk7a1RSo — Ale (@alelitooo) October 20, 2022

Comenzamos con la segunda hoguera de las chicas, a ver a quién echan. Claudia ya dijo que Sara "porque no lo está disfrutando tanto". El resto piensan igual y ella no lo entiende (pobre, no da para más), así que es la elegida para marcharse junto al asesino en serie... digo, Manuel. Cristian diciendo que su novia es muy celosa y él "un poco picaflor".