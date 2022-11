La isla de las tentaciones 5, séptima gala en directo: parejas, solteros y novedades del programa presentado por Sandra Barneda

Nueva gala de La isla de las tentaciones. El programa de Sandra Barneda seguirá poniendo a prueba las relaciones de estas cinco a parejas separadas en la República Dominicana. La gala comienza a las 22:00 en Telecinco (también se puede seguir online a través de Mitele) y estaremos comentándola en directo en este mismo post.

En capítulos anteriores...

En la primera gala, conocimos a las parejas, a los solteros y solteras. En la segunda vimos los primeros acercamientos y en la tercera ya los primeros besos y la primera hoguera. La cuarta introdujo a una nueva pareja que expulsó a otra que ya estaba concursando en la quinta gala, donde también comenzó la hoguera de confrontación entre Laura y Mario, con él abandonándola antes de empezar.

En la sexta gala, la hoguera de confrontación concluyó con la surrealista e inquietante reconciliación entre Laura y Mario, Tania cayó en la tentación y besó a Hugo, algo que no vio pero sí escuchó Samuel, que se derrumbó solo de imaginarlo. El episodio acabó dejando en el aire la cuestión de que una de las chicas había hecho trampas.

En esta séptima gala, se desvelará que es Tania la que ha infringido las normas al irse al baño con Hugo, fuera del alcance de las cámaras. El episodio revelará cuál ha sido exactamente la infracción y qué sanción se le aplicará a la concursante. También veremos las dos hogueras, en las que Ana se verá sobrepasada y Javi saldrá huyendo al grito de: "¡Claudia!".

Os esperamos a las 22:00 para ir comentando la gala en directo, que arranca en Telecinco y concluirá sobre las 00:30.

Otra fiesta temática

Javi no quiere que su novia se sienta mal por ver imágenes de las chicas de la fiesta con él y se sube a dormir. Mario y Carmen también se han ido a un lugar apartado pero para hacerse arrumacos y besarse. Valeria lo observa hecha una furia.

Cambiaron a Sara "por no disfrutar la experiencia" por Ana, que está en una esquina con cara de pocos amigos: "No quiero hacer nada porque sé que Cristian se está acordando de mí y me está respetando". Cristian meanwhile: en el sofá abrazando a María de los Ángeles. Samuel está cansado de ver al resto de sus compañeros flaquear, sobre todo "el otro que va sin muebles" (con "el otro" se refiere a Javi, con lo de sin muebles ya no sé).

No sé por qué les gusta tanto lo de ponerse el hielo en la boca y pasárselo por el cuerpo a otro, cualquier día se atragantan. Se han encendido las cinco luces de las chicas a la vez por una coreografía en la que se daban un pico entre ellas y en Villa Paraíso se han vuelto todos locos.

Que se han encendido todas las luces por un beso entre ellas, es que este programa me fascina#LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/Juqem7TQKX — Lᴀᴜʀᴀ (@Lauriii888) November 3, 2022

¿Qué ha hecho Tania?

A Mario le ha faltado tiempo para correr detrás de Carmen. Lo que más destaca de ella es que "le gusta que ella se haya sentido atraída por él". Egocentrismo, ¿dónde? Hoy toca fiesta "circus", ellos van de magos y ellas... ¿de ayudantes de mago? Supongo. María de los Ángeles ha repetido la frase aquella de que quiere que le enciendan la chispa de la primera gala, se la debió de pensar mucho y querrá amortizarla.

Comenzamos con Tania viendo las imágenes de su infracción. Tania dice que no hizo nada y Sandra le pone cara de perro. Le dice que va a ser sancionada y ella se pone a llorar. Hugo, al enterarse, se pone a pedirle perdón de rodillas (¿esto le enseñará a dejar de ser un brasas? Lo dudo).