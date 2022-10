"No me he liado, me he dado besos": la surrealista reconciliación de Mario y Laura en 'La isla de las tentaciones 5' da un giro de 180 grados a su relación

En una escala de lo tóxico están los residuos radiactivos, la bomba nuclear y, después, la relación entre Laura y Mario en 'La isla de las tentaciones'. Y es que, después de enfrentarse en una hoguera de confrontación y de confirmarse que se besaron con otras personas, ambos han decidido darse otra oportunidad ante el escepticismo del resto de la isla. Y ninguna de las frases que se han dicho tiene ningún desperdicio.

El diccionario de los besos

Recordemos hasta ahora lo que había pasado: Mario y Laura no llegaron a despedirse, ella se lió con Adrián y después él hizo lo propio con Valeria. En vez de ver el vídeo con las andanzas de su novio, ella decidió directamente tener una hoguera de confrontación con él... Y allí, él fue el que se marchó sin dar ni media explicación.

Pero, para sorpresa de todos, Mario volvió a la hoguera y su novia le dijo que quería pedirle disculpas porque quería estar bien con él. Poco duró: tras ver el vídeo de su novio, Laura acabó echándole en cara que se liara con Valeria, afirmando que ella con Adri no había hecho lo mismo: "Yo no me he liado, yo me he dado besos", a lo que él ha respondido pidiéndole por favor que le enseñe el diccionario de besos para ver la diferencia. Al final, ambos se besaron, se abrazaron y se dijeron la frase tóxica definitiva: "Quizás ni me quieres tú bien ni te quiero yo bien. Pero no me imagino mi vida sin ti". En su cabeza era espectacular.

Al final, ambos decidieron volver a su villa particular y continuar el concurso... Y aunque ella se deja acariciar por Adri, no han vuelto a besarse. Es un inicio, supongo. El tentador no estaba contento con el resultado: tanto, que su amigo Hugo la aconsejó con un "Creo que te vas a equivocar y vas a perder a un gran chaval". Por su parte, Valeria solucionó el tema con un abracito y si te he visto no me acuerdo. De hecho, en la siguiente cita, Mario ni siquiera la escogió. Ah, el amor. Bueno, más o menos.