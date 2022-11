La isla de las tentaciones 5, novena gala en directo: parejas, solteros y novedades del programa presentado por Sandra Barneda

Esta noche se emite la novena gala de La isla de las tentaciones. El programa presentado por Sandra Barneda vuelve con otro episodio en el que veremos a estas cinco parejas en crisis enfrentarse a la tentación. Comenzará a las 22:00 y estaremos en este mismo post comentando la gala en directo.

En capítulos anteriores...

Las parejas llegaron a la República Dominicana en la primera gala, comenzaron a acercarse a los solteros y solteras en la segunda y celebraron la primera hoguera en la tercera. Una nueva pareja entró expulsando a otra en la cuarta gala, dando pie a una hoguera de confrontación en la quinta. Finalmente, Mario y Laura enterraron el hacha de guerra en la sexta y descubrimos las trampas de Tania en la séptima.

En el octavo episodio, Javi irrumpió en Villa Playa buscando a su novia (sin mucho éxito, la verdad), Paola y Andreu se reconciliaron encontrándose a través del espejo, Hugo y Cristina fueron vetados y abandonaron 24 horas la convivencia y Cristian casi cruza la línea con María de los Ángeles.

En el capítulo de hoy, se revelará a Claudia como la concursante desterrada por los solteros y tendrá que abandonar la villa temporalmente en compañía de Álvaro. También se celebrará una fiesta en la piscina de temática caribeña que hará saltar las luces de la tentación y se celebrarán las hogueras "más explosivas de la historia": Mario pateando la tablet, Ana queriendo abandonar el programa...

La gala comenzará a las 22:00 en Telecinco y online a través de Mitele. Acabará a las 00:30 y estaremos por aquí para ir comentándola en directo.

Fiestas y cartas

Javi intenta hacer como que se lo pasa bien: "Lo de bailar no va conmigo" (¿qué me dices?).

Tania ha encontrado el anillo que tiró en la piscina. Se ponen a jugar al juego de cartas de La isla de las tentaciones. Oh, no, un juego de palabras. La gramática no es lo suyo. Esto huele a denuncia por publicidad encubierta, prepárate, Mediaset.

Tania: un juego sólo para los más atrevidos

Tres doritos después: di sinónimos de follar y cuál es el tamaño medio del pene.



Ufff, pedazo de juego, muy atrevido eeh#LaIslaDeLasTentaciones9 — 𝐿𝑖𝑑𝑖𝑎 (@SatiricBxtch) November 17, 2022

El destierro de Claudia

Cristian define su relación con Ana como insegura y que ambos "tienen muchos cojones". Cuando a ella le duele algo reacciona montando un pollo y él reacciona devolviéndoselo por dos. No me extraña que hayan acabado en la isla, total, no hay tanta diferencia.

En Villa Playa, la gente se ha puesto a hacer la siesta en los sofás. Adrián ha pensado que era buena idea asaltar a Laura mientras dormía y a ella parece que no le ha disgustado (la alternativa era que se asustase y le arrease con un cojín, yo lo hubiera preferido).

El famoso destierro al final solo va a ser un día (¿alguna vez veremos esas "graves consecuencias" de las que hablan siempre?). Paola "todavía se siente súperafortunada" del encuentro con Andreu en el espejo (el matiz de "todavía" da que pensar). Andreu, por su parte, ya no está tan convencido de la condición que le puso de no cantar más.

Empezamos la gala con la concursante que va a ser desterrada por los solteros. Eligen a Claudia y ella se pone a inventarse excusas de por qué no está disfrutando tanto la experiencia (claro, tanto quejarse de Javi y ella también está en modo mueble). Álvaro Boix se irá con ella en el destierro. Espero que le guste jugar al parchís.