La isla de las tentaciones 5: Javi se revela como el verdadero villano de la edición... sin necesidad de engañar a su pareja

En las cinco ediciones de 'La isla de las tentaciones' ha habido prácticamente de todo (menos algunas balas que se guardan para cuando la audiencia sea irrecuperable), incluyendo cuatro personas que se han marchado corriendo a la otra villa para pedir explicaciones a su pareja. Pero puede que nadie nos haya engañado tanto como Javi, que parecía un pobre chico superado por las circunstancias... y se ha revelado como una persona tóxica hasta el extremo.

El tentador tóxico

El programa anterior terminó con Javi corriendo como Usain Bolt por la playa en busca de Claudia después de ver lo que él creía que era un beso y realmente era... un tiro de cámara que jugaba claramente al engaño. Después de llegar a la villa de las chicas y ser amenazado con "importantes consecuencias" (que serán, probablemente, no estar presente en la próxima hoguera), Javi se ha quitado la careta y dejado claro que es el verdadero villano de la función.

Y es que, después de semanas en las que la audiencia no entendía por qué Claudia se quejaba de tener un novio que pensara en ella en lugar de engañarla con las otras chicas, todo ha salido a la luz cuando Javi ha hablado de lo que ha hecho, cabreando a sus compañeros, que le han tenido que pedir que no les pregunte diez veces lo mismo, y confesando que lo volvería a hacer porque le ha parecido romántico y confía en que a Claudia, cuando lo piense fríamente, también. Spoiler: sale mal.

Ahora que todos hemos visto el nivel de obsesión del chaval con su pareja, queda mucha más clara la motivación de Claudia para ir a este programa: no es ponerse a prueba, es pedirle a Javi que, por favor, recoja cable y la deje tranquila un ratito. Mientras en todas las casas los besos (y más) vienen y van, el muchacho no ha necesitado recurrir al engaño para convertirse en el habitante más tóxico de 'La isla de las tentaciones'. Tiene mérito, no os creáis.