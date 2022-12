La isla de las tentaciones 5, duodécima gala en directo: parejas, solteros y novedades del programa presentado por Sandra Barneda

Llega la gala 12 de La isla de las tentaciones. El programa de Sandra Barneda pondrá a prueba a sus cinco parejas en su recta final y podéis seguir la gala en directo en este mismo post.

En capítulos anteriores...

Todo comenzó en la primera gala, a la que le siguió una segunda de acercamiento entre los concursantes y los solteros y solteras. Tras enfrentar la primera hoguera en la tercera gala y la primera expulsión de una pareja en la cuarta gala, la quinta introdujo a la nueva pareja en el concurso y la sexta dio pie a una hoguera de confrontación.

La séptima trajo una sanción para Tania, Javi huyó a Villa Playa en la octava, Ana también se dio a la fuga en la novena y en la décima se enfrentó a Cristian en la hoguera de emergencia. En la undécima, finalmente decidió quedarse en la isla, Javi espió a Claudia y Samuel protagonizó el primer "edredoning" con gatillazo de la edición.

En la gala de hoy, Tania huirá de la hoguera tras ver las imágenes de Samuel y será sancionada otra vez por saltarse las normas. Javi tirará la toalla al ver las de Claudia y habrá un "duelo de cuchillos" entre las concursantes y las solteras cuando las segundas aparezcan en la última hoguera para leerles la cartilla.

Os esperamos a las 22:00 para comentar la gala en directo, que terminará sobre las 00:30 y también podrás verse online a través de Mitele.

Tania desatada

Llega el turno de Javi y ya le está dando el parraque antes de que pase nada. Finalmente, ve como Claudia y Álvaro se han besado. Madre mía, está ocurriendo lo que nadie esperaba: Javi está cabreado. No quiere saber más de ella. Está tan enfadado que no puede ni conjugar bien los verbos. Después de dejar alto el pabellón, no ha podido evitar romper a llorar.

Mientras Samuel ve a Tania liarse con Hugo, Javi sigue a lo suyo: "¿en el jacuzzi estaba Claudia?". Dice que sería capaz de perdonar a Tania y el pobre parece que le haya pasado por encima un camión.

Mario se pone nerviosito viendo cómo Laura se pone las bragas delante e Adrián. No sabe ni qué decir cuando Sandra le señala que él también ha hecho lo mismo con Valeria. Cristian no sabe si perdonaría a Ana en caso de que ella hiciera lo mismo que él.

La principal queja de Tania es que Samuel no se tapara la sábana porque le ha tocado verle "gozando". Le ha dado tal cabreo que se quiere ir ahora a la hoguera a pedirle explicaciones. Mientras tanto, los chicos se preparan para ver las imágenes de las chicas.

Tania y todas parecen de acuerdo en que "se ha contenido con Hugo" mientras que Samuel "se ha pasado de la raya". Espérate, que le van a poner el vídeo entero del edredoning (eso sí, sin sacar que al final hubo gatillazo). Otra que recurre al mantra de "me he frenado" para justificar aquello de ver la paja en ojo ajeno (esta vez, literal) .