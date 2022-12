"Que la pierdo". La relación de Javi y Claudia pasa por su peor momento en La isla de las tentaciones 5... pero en el reality de Telecinco puede pasar cualquier cosa

Se acerca la final de La isla de las tentaciones y las cosas están al rojo vivo. Dentro de las relaciones que más peligran, la de Javi y Claudia está al borde del precipicio y ambos tienen serias dudas de si lo suyo va a poder resistir hasta el final.

"Me duele tanto"

En la gala de anoche, Javi fue el elegido para poder ver qué es lo que hacía su pareja durante 10 minutos a tiempo real. "Casualmente" (ya sabéis, la magia de la televisión), justo le pilló ese momento en el que ella estaba tumbada en su cama con Álvaro mientras le confesaba que cada vez tenía más dudas sobre su pareja y que le estaba decepcionando.

Javi se desesperó al verlos tan juntos e hizo llorar a la propia Sandra: "Me mata esto. Me quiero ir. Necesito verla, por favor. Sé que si tengo una conversación con ella, salgo de aquí con ella. Nunca la había visto así, como desilusionada conmigo". Sandra le respondió que "tenía que confiar" y que, "si su amor es tan bonito, eso no lo rompe La isla de las tentaciones".

Por su parte, Claudia terminó liándose con Álvaro al día siguiente en la hamaca de la piscina y le duró poco la alegría porque enseguida empezó a martirizarse pensando en lo que pensaría Javi cuando viera sus imágenes.

"Yo he intentado que Javi vuelva a ser quien es, pero es que no puedo. Me duele tanto porque le quiero tantísimo y vengo y hago esto… Es que lo voy a matar porque Javi me quiere por encima de todo, da su vida por mí. Y yo voy y hago esto, no se lo merece" dijo Claudia en su hoguera.

El avance ya ha adelantado parte de la reacción de Javi al ver las imágenes de su novia: "Se acabó Javi y Claudia". Habrá que esperar a la gala del jueves a las 22:00 para ver si de verdad es un golpe mortal para su relación o se les aparece un abuelo-mariposa que les haga cambiar de opinión.