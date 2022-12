La isla de las tentaciones 5, undécima gala en directo: parejas, solteros y novedades del programa presentado por Sandra Barneda

Undécima gala de La isla de las tentaciones. El reality de Sandra Barneda está un paso más cerca de la final y vuelve esta noche con un episodio al rojo vivo. Nosotros estaremos comentando la gala en directo en este mismo post.

En capítulos anteriores...

Las cinco parejas comenzaron la experiencia en la primera gala y a conocer a los solteros y solteras en la segunda. En la tercera tuvo lugar la primera hoguera, la cuarta trajo por sorpresa a una nueva pareja que expulsó a Sara y Manuel y en la quinta comenzó la hoguera de confrontación.

Mario y Laura decidieron reconciliarse en la sexta gala, Tania tuvo problemas por saltarse las normas en la séptima, Javi también al salir huyendo a Villa Playa en la octava y Ana quiso abandonar el programa en la novena, dando pie así a la hoguera de emergencia en la décima.

En la gala de hoy, sabremos si Ana decide dejar el concurso o quedarse, han prometido que habrá un "edredoning", Claudia comenzará a tener dudas sobre Álvaro, Javi podrá espiar a su pareja durante 10 minutos a tiempo real, Samuel le dará un beso Elena a la vez que le tira ficha a Jessica y Tania abandonará la hoguera al grito de "¡Qué asco!".

Os esperamos a las 22:00 en Telecinco (y online a través de Mitele) para ir comentando la gala en directo y compartiendo los mejores memes de Twitter.

Nuevas hogueras

Llega el turno de Claudia y se pone a llorar al ver a Javi hecho un guiñapo. No confía en que su relación tenga futuro. Paola sigue exaltada cuando es la única que no tiene motivos quejarse de su pareja.

Paola: me molestan las imágenes de Andreu



Las imágenes de Andreu: #LaIslaDeLasTentaciones11 pic.twitter.com/h0jaWd2JbG — lucía (@lucivictori) December 1, 2022

En la hoguera de las chicas, Claudia se arrepiente de haber besado a Álvaro y piensa que Javi "no se lo merece". Laura es la primera y ve a Mario dormir con Valeria pero no le queda muy claro si ha pasado algo o no.

"Edredoning" de mentira

Todo el mundo parece querer aprovechar para liarse con los solteros y solteras. Sabrán que se les acaba el programa. Samuel se sube a Elena a la habitación y... ahí está, el "edredoning". Para sorpresa de nadie, al final no ha pasado nada porque en el momento Samu "se ha rayado" y no ha podido hacerlo. Dos palabras: publicidad engañosa.

Javi está en los sofás con las solteras que se han quedado solas y les toca aguantar su charla de borracho triste. Meanwhile: Claudia se lía con Álvaro en las hamacas. María de los Ángeles intenta liar a Cristian para que se meta en el jacuzzi pero no quiere y le pega un corte.

#LaIslaDeLasTentaciones11 #LaIslaDeLasTentaciones Intentando dormir en la Isla de las tentaciones cuando en la otra villa están de fiesta pic.twitter.com/RNYkldRV95 — Nebreda Italohispano (@italohispano84) December 1, 2022

De vuelta en las villas, Elena le echa en cara a Samuel que le llamara pesada pero al final terminan besándose (y se han quedado enganchados en una esquina). Tania y Hugo deciden besarse también y Mario y Valeria tres cuartos de lo mismo.

10 minutos de espionaje

Sandra y Javi se van a Villa Playa y él explica que se santigua todo el rato. Encienden una tele de plasma que tiene acceso a todas las cámaras de la villa. Claudia y Álvaro están hablando en la habitación y Javi se entera de que ella no quiso ver sus imágenes. Javi está que echa humo y ha empezado a delirar un poco. Sandra intenta calmarlo un poco dándole un abrazo.

Al día siguiente, Ana pone a caldo a Cristian durante el desayuno. Él sigue empeñado en que "ella también ha jugado". Llega Sandra a Villa Paraíso y les dice que uno de ellos podrá ver 10 minutos de lo que está haciendo su pareja y el elegido es Javi.

Vuelve Ana a Villa Playa y la levantan en volandas.Cristian también está de vuelta y mientras cuenta lo de su novia, María de los Ángeles le pone cara de cordero degollado. La pobre Jessica está en modo oso panda (es que rímel y piscina es mala combinación) aunque Samuel está encantado de la vida con ella.

Hugo ya está dandole la brasa a Tania con que duerman juntos. Un buen somnífero será, eso seguro. Claudia les imita y se va a dormir con Álvaro. A Javi ya se le ha pasado la euforia de "ser amigo de mujeres" y también se sube a la habitación.

Ana se queda en la isla

Javi brinda porque "por fin en su vida ha hecho amigas" y ha convivido con mujeres. Eso son metas y lo demás son tonterías. Hablando de tonterías, a Mario le ha dado por decirle a Andreu que parece tonto por reírse tanto y han empezado a increparse.

A Tania ya se le ha pasado el disgusto de lo de Samuel porque ya se está enrollando con Hugo en la pista de baile (las luces de la tentación deben estar estropeadas ya porque ni han saltado). Carmen le echa en cara a Mario que le diera un beso y si te he visto, no me acuerdo.

Pues nada, que al final Ana se queda en la isla y seguirá intentándolo con Cristian. Amiga, date cuenta. Cristian internamente está haciendo el pino puente (por seguir en su villa con las solteras, evidentemente), Ana está segura de que su abuelo-mariposa muerto ha intentado comunicarse con ella y decirle que se quede.