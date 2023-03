Telecinco vuelve a mentir a la audiencia en 'Supervivientes 2023' y convierte la ceremonia de salvación en un circo

Que Telecinco ha "salvamice" el resto de su parrilla no es novedad, pero sí que directamente mienta a la audiencia. Durante 'Tierra de nadie', una de las tres galas de 'Supervivientes 2023' emitidas a lo largo de la semana (que, por cierto, lideró en audiencias con un 15,3%), se anunció repetidamente que tenían bajo la manga algo espectacular y novedoso preparado para la ceremonia de salvación. Lo que no dijeron es que ya era único en 2019, cuando lo hicieron por primera vez.

Retorno al pasado

Tampoco creáis que la gran novedad es que van a copiar al 'Survivor' americano en las mecánicas y que por tanto, los concursantes se fueran a echar entre ellos o algo mínimamente interesante: el giro es que los cuatro posibles expulsados estarían colgados frente al mar con cuerdas y Laura Madrueño iría cortando una a una las de las personas que aún siguen nominadas, cayendo al mar.

La gran espectacularidad era, pues, un chapuzón. Pero lo peor, como se dieron cuenta rápidamente en Twitter, es que de "novedoso" no tenía nada: era la manera en la que lo comunicaron ya en 2019. Si no se os ocurre nada está bien, no pasa nada, pero ya vivimos en la edición anterior la repetición continua de algunas pruebas en lugar de inventarse nuevas: 'Supervivientes' se repite más que el ajo.

“Novedosa ceremonia de salvación” = misma ceremonia de salvación del 2019



Alucinante la desgana de hacer una nueva edición de #Supervivientes. #TierraDeNadie1 pic.twitter.com/euY8sIEzg2 — M 📺 (@casasola_89) March 7, 2023

No sé si es por la falta de presupuesto o la desgana (hagan lo que hagan van a tener más éxito que la media de la cadena) pero lo cierto es que el reality de supervivencia se ha convertido en un concurso de bostezos alargado hasta el extremo donde no son capaces de crear nuevas tramas o emocionar con espectaculares novedades. Al menos, no si no se han copiado de hace cuatro años. Ah, por cierto: el salvado fue Diego Pérez, y cayeron al agua Jaime Navas, Alma Bollo y Ginés Corregüela, que se jugarán la expulsión mañana.

La llamada ganadora

Pasaron más cosas ayer durante el estreno de la gala de Carlos Sobera, 'Tierra de nadie'. La más importante fue que Patricia Donoso, que el domingo dijo que se iba a ir (pero al final decidió quedarse y decidir el martes), recibió una llamada de su marido, Charles, para darle ánimos y pedirle que se quedara. Bueno, pues le ha sentado como un tiro.

Y es que la concursante había quedado con su marido y con el programa en que no iba a haber contacto televisivo: "Las palabras de Charles el otro día no me ayudaron nada, me enfadaron muchísimo, porque él sabe perfectamente que no tiene que llamarme". ¿Telecinco incumpliendo promesas? No creo.

Además, Donoso cree que su marido sonaba forzado en la llamada y que realmente no quiere que se quede, algo a lo que Carlos Sobera se ha apresurado a decir que a él le sonó sincero y que si quiere que se quede, será porque es importante para ella. Total, que se posterga otro programa más la posible salida de la concursante.

La merendola

Los concursantes no han tenido tiempo de pasar hambre todavía y el programa ya ha preparado un platazo de espaguetis con tomate para los ganadores de la prueba de recompensa, en la que debían hacer una pequeña gymkana... ¡Para la que ni siquiera tenían hambre! El grupo de la 'Tierra de nadie' (Bosco, Raquel Mosquera, Sergio Garrido, Artùr Dainese y Raquel Arias) ganaron, comieron como cerdos (literalmente) y les dejaron las sobras al equipo que quedó en segundo lugar, que tuvo treinta segundos para disfrutar de lo que les habían dejado.

Ha habido otro problema con la comida, este proveniente de otro concursante, Jonan Wiergo, que le quitó una recompensa de huevos rotos a Alma y se los dio a Ginés porque la concursante ya había comido tarta el día anterior. ¿No os da la impresión de que para ser un reality de supervivencia extrema esta gente come más que nosotros?

Concursantes en una edición extrema que comen todos los días, pruebas repetidas de 2019, expulsiones grotescas... 'Supervivientes 2023' está teniendo relativo éxito, pero Telecinco tiene que pegar un remojón por completo al formato si quiere seguir exprimiéndolo durante años. Con esto, la audiencia está perdiendo la poca confianza que tenía en ellos. Y ya es decir.