'6 en la sombra': tráiler final del inminente y explosivo estreno de Michael Bay para Netflix

Las navidades llegan cargadas de acción a raudales y mucho humor con la nueva película de Michael Bay, la prometedora '6 en la sombra', que llegará a Netflix el próximo viernes 13 de diciembre.

El regreso del rey

Con Ryan Reynolds, Mélanie Laurent, Dave Franco o Adria Arjona entre los protagonistas destacados, la película escrita por Rhett Reese y Paul Wernick, colaboradores de su estrella principal en las dos película sobre 'Deadpool', se presenta como un intenso thriller de acción protagonizado por unos multimillonarios que han fingido su propia muerte para formar un comando de vigilantes. Que me aspen si no es la premisa más alucinante y esperanzadora del cine de acción reciente que no pertenece a ninguna franquicia superheróica.

La apuesta es arriesgada, a pesar de su aire de serie limitada de cómic digna de Mark Millar. La película presenta un nuevo tipo de héroe de acción, pero no tanto. Seis personas de todo el mundo, cada una de ellas la mejor en lo suyo, han sido elegidas por su habilidad y por su deseo de eliminar su pasado y cambiar el futuro.

Reunidos por el enigmático líder interpretado por Reynolds, intentarán derrocar el mal de la faz de la tierra. Estos millonarios heroicos no son algo nuevo en la ficción. Entre Batman y Diabolik (siempre hay que recomendar a Mario Bava), con una pizca de 'El Equipo A', se encuentra el inesperado nuevo grupo de (anti) héroes que llegará a Netflix el próximo 13 de diciembre.