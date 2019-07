Aziz Ansari regresa por sorpresa a Netflix con un nuevo show dirigido por Spike Jonze

Netflix ha captado la atención de todos los aficionados a la comedia con este sorprendente anuncio que devuelve a la estrella de 'Master of None' al lugar que nunca debió abandonar tras un último año alejado de los focos con 'Aziz Ansari: Right Now', un especial de comedia dirigido por Spike Jonze.

Máster en comedia

Se trata del primer proyecto de Ansari disponible para el público desde el la segunda temporada de 'Master of None'. Poco después de que la temporada de premios terminase a principios de 2018, un controvertido artículo que detallaba una supuesta conducta sexual indebida de la estrella puso en pausa la carrera de Ansari y también el futuro de la serie.

Además, por si fuera poco, 'Aziz Ansari: Right Now' viene con el sello de calidad del veterano Spike Jonze, que desde sus días en 'Jackass' ha construido una carrera plagada de éxitos, tanto en el cine como en el videoclip, terreno donde sigue siendo uno de los más grandes. Resulta curioso que vaya a ser su debut en este tipo de programa especial viendo su increíble currículum.

Con Ansari todavía de gira, aún no se sabe con certeza la posibilidad de una tercera temporada de 'Master of None'. Desde el verano pasado, la vicepresidente de Netflix Originals, Cindy Holland, dijo a la prensa que la plataforma aún estaba completamente abierta a su regreso para hacer otra temporada de la estupenda ganadora del Emmy.

Este nuevo espectáculo cierra la trilogía de especiales de Ansari que pasaron directamente por Netflix tras 'Aziz Ansari: Live at Madison Square Garden' en 2015 y 'Aziz Ansari: Buried Alive' de 2013. Ansari se une a la lista de cómicos del año en la plataforma junto a Sebastian Maniscalco, Amy Schumer, Kevin Hart, Anthony Jeselnik, Ray Romano, Wanda Sykes, y que añadirá a Whitney Cummings en unas semanas.

Aziz Ansari: Right Now' llega a Netflix el próximo 9 de julio.