Brutal tráiler de 'Yasuke': el nuevo anime de Netflix contará la historia del primer samurai negro a ritmo de Flying Lotus

Amantes del anime con suscripción a Netflix —e, incluso, sin ella—, es muy probable que esto os interese, porque la plataforma de streaming acaba de publicar el primer tráiler de su nueva serie de animación para adultos. Se titula 'Yasuke' y tiene una pinta espectacular, una premisa interesantísima y un equipo creativo y artístico tras ella que invita a salivar con tan sólo pensar lo que se nos puede venir encima.

'Yasuke', creada por LeSean Thomas —'The Boondocks', 'Black Dynamite'—, nos propondrá sumergirnos durante seis episodios en una realidad alternativa con componentes fantásticos para narrar la historia del primer samurai africano de la historia —se cree que de origen mozambiqueño—; que sirvió al clan Oda durante la segunda mitad del siglo XVI.

El nominado al Óscar por su trabajo en 'Judas y el Mesías negro' LaKeith Sanfield será el encargado de prestar su voz al guerrero protagonista en una producción diseñada por el estudio MAPPA —responsable de la última temporada de 'Ataque a los Titanes'— y que contará con el productor musical Flying Lotus —director de la demencial 'Kuso'— como responsable de la banda sonora y coautor de la historia.

Con motivo del estreno inminente del show, el creador de 'Yasuke' ha hablado con Entertainment Weekly, entre otras cosas, sobre su aproximación al anime y lo que puede ofrecer a un público neófito en la materia.

"Considero las cosas que suelo hacer como anime de entrada. Son proyectos que tienen una combinación de ingredientes que, normalmente, no obtendrías de la industria japonesa por su historia, las diferencias regionales y nuestras aproximaciones culturales. Estoy seguro de que habrá gente que dirá algo como, 'Bueno, no soy muy de anime, pero, tío, tiene a LaKeith', o '¡Guau! ¡Flying Lotus!'. Quiero comprobar si es cierto"."

Además, Thomas comenta su perspectiva a la hora de abordar la historia de Yasuke, que descubrió hace una década a través de imágenes de un libro infantil, y por la que se interesó gracias al hecho de que "un artista japonés hiciese historias centradas en samurais que no sólo eran extranjeros, sino negros".

"No quería hacer lo que hubiese hecho cualquier otro, que seguramente hubiese sido un biopic puro y duro. No quería quedar atrapado por los elementos de la historia, por así decirlo, y quería añadir un punto de fantasía y de romanticismo al conjunto, de un modo muy parecido al que abordan los japoneses a sus figuras históricas".

Aunque, tal vez, lo más importante de todo lo expuesto por el realizador sea el modo en que su experiencia personal se haya visto reflejada de algún modo en la del samurai protagonista. Y es que una conexión directa, aunque sólo sea tangencial, siempre aporta un extra a la hora de ofrecer un producto sólido y apasionado.

"Soy un hombre negro que se trasladó a Japón para trabajar con los japoneses haciendo un anime sobre un hombre negro que se trasladó a Japón para vivir con los japoneses y convertirse en un guerrero. Es bastante guay. No sé si hay algún otro creador de una serie de animación que pueda decir eso, pero no diría que fue una experiencia intensamente personal. Lo hizo más divertido. No soy japonés. No soy un experto en la cultura japonesa, pero conozco el oficio de la animación televisiva y soy capaz de navegar las aguas entre el oeste y Japón, y comprender que hace a ambas emocionantes".