'Dead to Me': el tráiler de la temporada 2 de la serie de Netflix anuncia su fecha de estreno

'Dead to Me' fue una de las mejores sorpresas que no dio Netflix en 2019, pero también es cierto que le faltaba ese último paso para poder hablar de ella como una gran serie. Pronto tendrá la oportunidad de darlo con la segunda temporada que ahora presenta su tráiler. Además, en él se pone fecha a su regreso: el 8 de mayo.

La cosa se complica (aún más) para Jen y Judy

La segunda temporada arranca justo donde quedó con la primera, con el dúo formado por Jen y Judy haciendo lo imposible para mantener enterrados sus secretos. La llegada de un nuevo visitante al pueblo y las pesquisas de la Detective Pérez las obligará a tomar medidas drásticas para protegerse a sus seres queridos y a sí mismas.

Como era de esperar, Christina Applegate y Linda Cardellini volverán a dar vida a las dos grandes protagonistas de 'Dead to Me'. Además, llama la atención el fichaje de Natalie Morales para dar vida a una mujer que entablará una amistad con Judy.

Además, Netflix también ha lanzado el cartel de esta segunda temporada, en el que se hace un curioso juego con los vasos de vino que están bebiendo las dos protagonistas de la serie. Os lo dejo a continuación: