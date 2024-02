Disney+ tiró a la basura la adaptación de esta aclamada saga de fantasía juvenil después de rodarla, pero fue rescatada y ahora ya tenemos su fecha de estreno y tráiler

Una de las tendencias de los años pospandémicos, en especial 2022/2023 fue la de cancelar series y películas ya hechas. Una de la víctimas fue 'The Spiderwick Chronicles' (Las crónicas de Spiderwick en español), la serie que adaptaba la saga de fantasía juvenil homónima y que Disney+ tiró a la basura el pasado verano una vez rodada.

Afortunadamente para los fans (al menos de parte del mundo), la serie fue rescatada y he aquí que ya tenemos un tráiler y la fecha de estreno de la adaptación, que se podrá ver gratis en The Roku Channel, disponible en gran parte de América y unos pocos países europeos (no en España, lamentablemente).

Mira más de cerca

De esta manera, el 19 de abril la plataforma estrenará los ocho episodios de 'The Spiderwick Chronicles', serie que adapta las novelas de Tony DiTerlizzi y Holly Black y que nos transporta a la vida de tres hermanos que se mudan con su madre a una destartalada mansión.

Ahí será uno de ellos, Jared, quien descubra que las criaturas mágicas son reales... pero nadie le cree excepto su tía abuela Lucinda, quien le pide encontrar las páginas de la guía de campo de criaturas mágicas de su padre para protegerlas del ogro asesino, Mulgarath.

El reparto está formado por Joy Bryant como Helen, Christian Slater como Mulgarath, Noah Cottrell como Simon, Lyon Daniels como Jared, Mychala Lee como Mallory y Jack Dylan Grazer como Theimbletack, entre otros. La adaptación cuenta con Aron Eli Coleite y Kat Coiro como showrunners.

En Espinof: