El tráiler de ‘Snake Outta Compton’ es lo más delirante que vais a ver este año

Cada vez es más difícil llamar la atención, ya que cada dos por tres surgen cintas con argumentos tan disparatados que es casi imposible encontrar alguno que realmente nos sorprende. Eso es lo que intenta 'Snake Outta Compton', una parodia de la recomendable 'Straight Outta Compton' que cuenta la particularidad de añadir un monstruo gigante a una premisa por lo demás similar a la de la cinta dirigida por F. Gary Gray.

En 'Snake Outta Compton' a un grupo de rap que está a punto de firmar su primer acuerdo con una gran discográfica justo cuando un experimento relacionado con una enorme serpiente sale mal y lleva a que esa monstruosa criatura amenace con destruir las calles de Compton y esos músicos son la única esperanza para evitarlo. El tráiler al menos no luce como una de esas producciones infames que ni siquiera deberían existir, aunque claro, no sería la primera ni la última vez que nos engañan...

Detrás de 'Snake Outta Compton' encontramos a los guionistas Tim Johnson -'Atom the Amazing Zombie Killer'-, James Kondelik y Jon Kondelik, estos dos últimos autores del libreto de 'A House Is Not a Home'. Por su parte, la puesta en escena corre a cargo de Hank Braxtan -'Unnatural'- y su reparto está plagado de desconocidos como Ricky Flowers Jr. o Joston Theney.

La idea de sus responsables es poner la película a la venta durante el American Film Market que se celebra este próximo mes de noviembre y que 'Snake Outta Compton' llegue a los cines en 2018, ni que sea testimonialmente y en paralelo a su lanzamiento en diversas plataformas de vídeo bajo demanda. En España no me extrañaría que llegase de forma directa a televisión.