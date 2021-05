Emocionante tráiler para ‘Dear Evan Hansen’, la adaptación del célebre musical de Broadway de los creadores de 'La La Land'

'Dear Evan Hansen', el musical de Broadway ganador del premio Tony de 2015, finalmente llegará a la pantalla grande con una nueva película dirigida por Stephen Chbosky, autor de la querida novela young adult 'Las ventajas de ser un marginado' y director de su adaptación cinematográfica. Esta adaptación de Universal Pictures presenta a la estrella del musical original, Ben Platt, quien ganó el premio al Mejor Actor en un Musical en los Tonys por su actuación en la obra.

Platt, ganador también de un Grammy y Emmy repite, ya talludito a sus 27 años, su papel de estudiante de secundaria ansioso y aislado que busca comprender y pertenecer en medio del caos y la crueldad de la era de las redes sociales. La película está escrita para la pantalla por el ganador del Tony Steven Levenson, con música y letra del equipo de compositores de 'La La Land' Benj Pasek y Justin Paul, ganadores del Oscar, el Grammy y el Tony, también detrás de las canciones de la cada vez más apreciada 'El gran Showman' (The Greatest Showman, 2017).

Con canciones ganadoras del Grammy, incluido el himno icónico 'You Will Be Found, así como 'Waving Through a Window', 'For Forever' y 'Words Fail', 'Dear Evan Hansen' está protagonizada por la seis veces nominada al Oscar Amy Adams, la ganadora del premio de la Academia Julianne Moore, Kaitlyn Dever, Amandla Stenberg, Colton Ryan, Nik Dodani, DeMarius Copes y Danny Pino.

Desde su estreno mundial en Washington, DC en julio de 2015, el musical ha tenido producciones tanto dentro como fuera de Broadway. El film es una producción de Marc Platt, padre de la estrella del film, Ben Platt y Adam Siegel, y está coproducida por Michael Bederman, Steven Levenson, Benj Pasek y Justin Paul. Universal Pictures distribuirá la película en todos los territorios, que se estrena solo en cines el 24 de septiembre.