El espía novato del creador de 'The Rookie' regresa. Netflix acaba de desvelar el tráiler de la temporada 2 de 'El nuevo empleado'

John Nolan (Nathan Fillion) no es el único protagonista novato con el que lidia el creador de 'The Rookie', Alexi Hawley. También está el Owen Hendricks de 'El nuevo empleado' (The Recruit), que volverá para la temporada 2 el próximo 30 de enero y ya podemos ver un intenso tráiler.

Unos nuevos (6) episodios que arrancarán justo después del explosivo final de la primera temporada, con Owen intentado sobrevivir después de ver cómo Nichka disparaba a Max. Todo apunta a que terminará o muerto o en la cárcel... pero su próximo destino será Seúl. Allí se dará cuenta de que la mayor amenaza puede que venga de dentro de la CIA.

El novato salvamundos

Allí también se juntará con la principal incorporación de la temporada, el agente de inteligencia coreano Jang Kyun, interpretado por Teo Yoo ('Vidas pasadas'), quien está en su propia misión y cuyo camino se juntará con el del personaje interpretado por Noah Centineo.

No será la única incorporación en el reparto, ya que también veremos a Young-Ah Kim, Felix Solis, James Purefoy, Shin Do-hyun, Sanghee Lee, Omar Maskati, Brooke Smith, Devika Bhise y Alana Hawley Purvis. Estos se unen a un elenco formado por Vondie Curtis-Hall, Aarti Man, Colton Dunn y Nathan Fillion, entre otros.

