Esta monja quiere destruir la IA más poderosa del mundo en la nueva serie de ciencia ficción del creador de 'Watchmen': tráiler y fecha de estreno de 'Mrs. Davis'

Coincidiendo con su premiere en el festival SXSW la plataforma estadounidense Peacock ha desvelado el tráiler de 'Mrs. Davis', su prometedora nueva serie de ciencia ficción que, ojo, cuenta con un dueto curioso en su creación: Damon Lindelof ('The Leftovers', 'Watchmen', etc.) y Tara Hernandez ('The Big Bang Theory') lo que ya da una pista que no será tan drama como lo pintan.

Con una fecha de estreno programada para el 20 de abril (aquí supuestamente la veremos en SkyShowtime pero a saber) la serie nos presenta la historia de Mrs. Davis, una todopoderosa Inteligencia Artificial y de Simone, una monja rebelde que dedicará toda una cruzada para intentar destruirla.

El algoritmo de la muerte

Betty Gilpin protagoniza 'Mrs. Davis' como Simone, acompañada por Jake McDorman como Wiley, su ex, que también tiene una vendetta personal contra la IA. En el reparto también se encuentran Andy McQueen, Ben Chaplin, Margo Martindale, David Arquette, Elizabeth Marvel, Katja Herbers, Chris Diamantopoulos, Ashley Romans, Tom Wlaschiha y Mathilde Ollivier.

Lindelof y Hernandez cocrean la serie, con la segunda encargada de las labores de showrunner. En la dirección se encuentran Owen Harris ('Black Mirror: San Junípero') y Alethea Jones ('Evil'). 'Mrs. Harris' cuenta con una primera temporada de ocho episodios de una hora de duración.