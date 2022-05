'Gangs of London': el brutal tráiler de la temporada 2 promete una épica batalla por el poder y pone fecha de estreno a los nuevos episodios

Aquí os traemos el brutal tráiler de la temporada 2 de 'Gangs of London', una de las mayores sorpresas televisivas de 2020, sobre todo por sus deslumbrantes escenas de acción. Además, el adelanto confirma el estreno de los nuevos episodios para este mismo 2022. Por desgracia, todavía no se ha concretado mes o día.

Sin duda, 'Gangs of London' se ha visto afectada por el coronavirus -lo físico que debe ser el rodaje seguramente no se llevaba demasiado bien con las necesarias medidas de prevención-, ya que su renovación se hizo oficial en junio de 2020 y apenas habíamos vuelto a tener noticias de ella desde entonces.

A new order. A world in which old school gangster codes don’t exist. #GangsOfLondon series 2 coming in 2022. #UnmissableSky @PaapaEssiedu @OrliShuka @NargesRashidi @pulsefilms pic.twitter.com/k9a36DodK6