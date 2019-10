'Ghost in the Shell: SAC_2045' ya tiene un primer tráiler: Motoko se deja ver en el nuevo anime de Netflix

'Ghost in the Shell', la mítica franquicia manganime cyberpunk regresa en 2020. Esta vez en animación por ordenador, en formato serie y para Netflix. Así, con todos vosotros tenemos el primer teaser tráiler de 'Ghost in the Shell: SAC_2045'.

Como se deduce del título tenemos una tercera entrega de "Stand Alone Complex", la magnífica serie que pudimos ver a principios y mediados de la década de los 2000, con las aventuras de Motoko pero más centrado en la Sección 9 y con los tachikomas de relivio cómico en forma de divertidos cortos.

La otra pista del título va en torno al año en el que se desarrolla la serie, saltamos una década larga desde 'Stand Alone Complex' para encontrarnos en 2045 y un mundo desolado tras el colapso de la economía y del capitalismo. En este contexto, la Sección 9 empezará una serie de misiones encubiertas.

La verdad es que lo peor (y lo que más se criticará) de esta nueva 'Ghost in the Shell' es la animación CGI. Eso sí, no parece que lleguen al nivel de la nueva 'Caballeros del Zodiaco' pero sí que asusta un poco esta animación 3D que parece más propia de un videojuego de hace diez años que de la actualidad.

Sin embargo, si el guion acompaña estoy dispuesto a pasar por alto una animación mediocre. En este sentido estoy bastante tranquilo ya que la serie viene de la mano de Kenji Kamiyama, quien fuese responsable de SAC. Kamiyama codirige junto con Shinji Aramaki y diseño de personajes de Ilya Kuvshinov.

'Ghost in the Shell: SAC_2045' tendrá dos temporadas de 12 episodios y está planificada para el segundo trimestre de 2020.