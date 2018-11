Impresionante tráiler de la temporada 5 de 'Luther': el detective se reencuentra con Alice Morgan a ritmo de 'Toxic'

Tres años han pasado desde la última vez que vimos a uno de los detectives más duros y rudos de la televisión. Me estoy refiriendo a John Luther, interpretado por el gran Idris Elba, que regresará a nuestras vidas esta próxima navidad.

Así lo ha revelado BBC al anunciar la programación destacada de estas próximas fiestas y presentar su tráiler. Lo que no nos han dicho todavía es qué día concreto de diciembre empezaremos a ver los cuatro episodios de la quinta temporada de 'Luther'.

Sin embargo, el tráiler, a ritmo de 'Toxix', de 'Luther' nos da esperanzadoras pistas de lo que podemos encontrar en esta nueva temporada. Por un lado tenemos el regreso de Alice Morgan (Ruth Wilson), su gran némesis y uno de esos elementos cuya ausencia se nota demasiado en la serie.

Sobre la temporada, la sinopsis oficial no desvela demasiado. Sabemos que en esta temporada Idris Elba estará acompañado por Wunni Musaku interpretando a la recién reclutada Catherine Hallidey en la investigación de una serie de asesinatos indiscriminados que parecen encubrir una gran corrupción.

Pues muchas ganas del regreso de 'Luther'. Yo he de reconocer que tengo todavía por ver la mini cuarta temporada, emitida en 2015, así que me pegaré un repaso a la serie antes de su estreno. Lo que no sabemos es si podremos ver esta quinta temporada en televisión (AXN la emitió no hace mucho) o si será Netflix (que la tiene completa) la que la estrene.