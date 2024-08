Jeff Goldblum es un Zeus neurótico y paranoico en el tráiler de 'Kaos'. La nueva serie del guionista de 'The End of the F***ing World' se estrena ya en Netflix

Si guardáis todavía un grato recuerdo de 'The End of the F***ing World', estáis de de enhorabuena. No, no es que de repente vayamos a tener una temporada 3... es que en poco más de una semana podremos disfrutar de la nueva serie de su guionista. Está protagonizada por Jeff Goldblum y aquí tenemos un divertido tráiler.

Estoy hablando de 'Kaos', comedia de 8 episodios que llegará a Netflix el próximo 29 de agosto con una historia sobre los dioses griegos y su lucha por volver a ser relevantes... o al menos dejar de vivir en un estado de decadencia. Así lo querrá el mismísimo Zeus (Goldblum), quien se descubre una arruga en la frente, algo que le causa una neurosis y la necesidad de tomar de nuevo las riendas.

The end of the f***ing gods

Sin embargo, el panorama es desolador: Hades está perdiendo el control de su dominio y los muertos se le acumulan; Hera ejerce su dominio de manera particular; Dioniso está fuera de control y a punto de provocar una colisión cósmica con su padre; a Poseidón solo le interesa su yate, etc. Por otro lado, los humanos están empezando a darse cuenta de este caos en el Olimpo y se alinean para la batalla contra los dioses bajo el auspicio de Prometeo.

Junto a Goldblum, el reparto principal de 'Kaos' cuenta con Janet McTeer (Hera), David Thewlis (Hades), Rakie Ayola (Persefone), Cliff Curtis (Poseidón), Stephen Dillane (Prometeo), Aurora Perrineau (Riddy), Nabhaan Rizwan (Dioniso), Killian Scott (Orfeo), Misia Butler (Caeneus), Stanley Townsend (Minos) y Leila Farzad (Ari). Charlie Covell escribe y crea la serie.

