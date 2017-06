¡Las Bellas han vuelto! 'Dando la nota 3' presenta un primer y festivo teaser tráiler

Las Bellas pronto estarán de vuelta y Universal no ha querido esperar más para darnos un primer vistazo a la película. ¿El motivo? La finalización del rodaje, por lo que no estamos realmente ante un tráiler al uso, sino un festivo montaje detrás de las cámaras que al menos nos deja entrever algunas de las sorpresas que 'Dando la nota 3' ('Pitch Perfect 3') nos tiene reservadas.

En el vídeo no falta nadie, desde la directora Trish Sie, que sustituye tras las cámaras a Elizabeth Banks, hasta Rebel Wilson o Anna Kendrick. Esta última lleva años explotando un tipo de imagen en multitud de películas durante los últimos años y en ningún caso le ha funcionado tan bien como con su Beca. Eso sí, en 'Dando la nota - aún más alto' ('Pitch Perfect 2') básicamente pasaba el testigo al personaje interpretado por Hailee Steinfeld, por lo que habrá que ver qué es exactamente lo que nos venden aquí.

Lo cierto es que Universal también andaba ya con ciertas prisas para iniciar la campaña promocional, ya que el estreno de 'Dando la nota 3' está fijado para el 22 de diciembre y la película va a necesitar toda la ayuda posible para no ser aniquilada por 'Star Wars: Los últimos Jedi' ('Star Wars: The Last Jedi'), que llega a los cines apenas una semana antes. Sin grandes fichajes -las mayores novedades del reparto son Ruby Rose y John Lithgow-, habrá que ver si no habría sido mejor elegir otra fecha.

Cuesta creer que una película como 'Dando la nota' ('Pitch Perfect') haya acabado convirtiéndose en el inicio de una lucrativa franquicia. La cuestión es que la primera entrega costó 17 millones de dólares y recaudó casi 120, mientras que el coste de la segunda llegó hasta los 29 millones, pero es que luego acabó ingresando más de 287. Era demasiado tentador hacer otra más y ahora lo único que falta es que esté a la altura de sus predecesoras.