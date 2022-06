Netflix lanza el primer tráiler de 'Castlevania: Nocturne': el spin-off de la exitosa 'Castlevania' nos presenta a un nuevo Belmont

Netflix ha encontrado un buen filón en las adaptaciones animadas de videojuegos y no tiene pinta de que vaya a soltarlo pronto. 'Castlevania' se ha convertido en una de las mejores series originales de la plataforma, y si el final os dejó con un agujero terrible en el corazón... Pues tenemos secuela a la vista y ya se ha podido ver un primer teaser de 'Castlevania: Nocturne'.

Richter Belmont, acuda al escenario

Después del bombazo que supuso la serie animada de 'Castlevania', los rumores y peticiones para una secuela no tardaron en llegar. Finalmente Netflix nos dio una alegría con la confirmación de que todavía hay más de la franquicia por delante, aunque en esta ocasión tendremos un nuevo Belmont como protagonista.

'Castlevania: Nocturne' se plantea como una serie completamente nueva y que contará con un nuevo elenco y un nuevo héroe: Richter Belmont, un descendiente de Trevor y Sypha. Se espera que tome elementos de 'Symphony of the Night' y 'Rondo of Blood', los juegos principales de la franquicia en los que aparece Richter, y ya se ha confirmado que la serie se ambientará en la época de la Revolución Francesa.

Por desgracia todavía no se ha confirmado ninguna fecha de estreno, y a menos que Netflix nos pegue una sorpresa para finales de año con un tráiler completo seguramente tendremos que esperar hasta 2023 para ver 'Castlevania: Nocturne'.

Kevin Kolde volverá a repetir como productor ejecutivo tras la 'Castlevania' original y servirá de showrunner junto al guionista Clive Bradley. Para que todo quede en casa, la producción de la animación volverá a correr a cuenta de** Project 51 Productions y Powerhouse Animation**, quienes también están desarrollando la serie secuela de 'Masters of the Universe: Revelation' para Netflix.