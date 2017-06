Netflix pasa del suicidio a la anorexia: tráiler de 'Hasta los huesos', su nuevo drama original

Netflix sigue adelante con su plan de dominación mundial del sector audiovisual y para ello tiene que ofrecer propuestas para todos los gustos, incluso aunque eso acabe causando ciertas polémicas. Muchos aún recordaréis las acusaciones de glorificación del suicidio sufridas con 'Por trece razones' ('13 Reasons Why') y todo apunta a que no va a haber precisamente pocas quejas hacia 'Hasta los huesos' ('To the Bone'), la nueva película de Netflix en la que aborda el delicado tema de la anorexia.

En 'Hasta los huesos' conoceremos a Ellen, una joven anoréxica interpretada por Lily Collins -la Blancanieves de la versión en la que Julia Roberts da vida a la malvada madrastra y que sufrió anorexia durante su adolescencia- que decide iniciar un peculiar tratamiento para luchar contra su enfermedad. Allí establecerá vínculos afectivos con el resto de afectados por dicho desorden, además de establecer una curiosa relación con el peculiar médico que ha ideado todo. Este último tiene el rostro de Keanu Reeves.

'Hasta los huesos' es además el primer largometraje dirigido por Marti Noxon, colaborada habitual de Joss Whedon hace unos años y cuya carrera en la gran pantalla no ha sido demasiado estimulante hasta ahora. La prueba de ello es que firmó el libreto de la nueva versión de 'Noche de miedo' ('Fright Night') y también colaboró en el de 'Soy el número cuatro' ('I Am Number Four'). Esperemos que aquí esté más inspirada, que además se trata de un proyecto personal con toques autobiográficos.

El reparto de 'Hasta los huesos' se completa con la presencia de Carrie Preston, Lili Taylor, Alex Sharp, Ciara Bravo, Liana Liberato y Brooke Smith. La película tuvo su premiere mundial durante el pasado Festival de Sundance, donde fue uno de los títulos más comentados. El resto tendremos que esperar hasta el próximo 14 de julio, la fecha elegida por Netflix para estrenarla en todos los países en los que está presente.