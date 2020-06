El nuevo tráiler de 'Candyman' explora de los orígenes de su mítico protagonista con un oportuno mensaje racial

El pasado mes de febrero ya pudimos ver el primer adelanto de 'Candyman', secuela espiritual del clásico de terror de los años 90. Estaba claro que Universal iba a lanzar al menos otro, pero lo que nos esperábamos era que el nuevo tráiler fuese al mismo tiempo una bella y terrorífica exploración de los orígenes del personaje.

Nia DaCosta, directora de de la película, ha acompañado su lanzamiento diciendo que 'Candyman' está en "la intersección entre la violencia blanca y el dolor negro, es sobre mártires reticentes. La gente que fue, los símbolos en los que los convertimos y los monstruos que nos dicen que deben haber sido".

He de reconocer que mi interés en la película no era muy grande por mucho que Jordan Peele figurase como productor y coguionista, pero este vídeo tiene una fuerza especial que te atrae de forma irresistible. Queda la duda de si forma parte de esta nueva 'Candyman' o si es algo realizado ex profeso para la campaña de promoción. Sea como sea, es magnífico.

En 'Candyman' veremos cómo un artista descubre la trágica historia del personaje que da título a la película gracias a un veterano de guerra y decide explorar los detalles más macabros de la misma para conseguir nuevas ideas para sus pinturas. Lo que no esperaba es que esto abriese la puerta a un pasado complejo que va a desatar una ola de violencia.

Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett, Colman Domingo, Kyle Kaminsky, Vanessa Williams, Rebecca Spence, Carl Clemons-Hopkins, Brian King y Tony Todd son los protagonistas de esta película que llegará a los cines el próximo 25 de septiembre.