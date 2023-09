'Pobres Criaturas' no será la única versión de 'Frankenstein' del año: Netflix contrataca en Halloween con su propia adaptación a miniserie del clásico de terror

El éxito de 'Pobres Criaturas' en Venecia ha puesto de nuevo el nombre de Frankenstein en boca de todos, pero no es la última versión que veremos este año. A la espera de la visión de Guillermo del Toro en Netflix, la plataforma presenta ahora 'Creature', la adaptación turca del clásico de Mary Shelley que llegará el viernes 20 de octubre con un total de ocho episodios creados y dirigidos por Çağan Irmak, que llevará la ficción al imperio otomano.

La sinopsis de 'Creature' se anunció con un comunicado de prensa:

“Con su historia épica, creada a principios del siglo XX y que se extiende desde Bursa hasta Estambul, 'Creature' se centra en una de las cuestiones más fundamentales de la humanidad, 'la muerte y el más allá'. El mayor deseo de Ziya, un joven estudiante de medicina aventurero, rebelde y entusiasmado, es ser un muy buen médico y curar muchas epidemias para las que la medicina no puede encontrar cura. Entre la locura y el genio, el doctor İhsan, a quien Ziya conoció en Estambul, es casi la única persona en este mundo que podría entenderlo. Estas dos almas excéntricas y heridas pagarán un alto precio por el experimento secreto y prohibido en el que se embarcaron juntos…”

El reparto tiene a Taner Ölmez como Ziya, mientras que Erkan Kolçak Köstendil interpreta el papel del Doctor Ishan. El resto de miembros del elenco son Sifanur, Gül, Bülent Sakrak, Devrim Yakut, Durul Bazan, Aram Dildar, Macit Koper, Engin Benli, Sennur Nogaylar. 'Creature' no es la única visión alternativa de la seminal pieza de Shelley de este año, que también ha visto como el cine de terror independiente afrontaba de nuevo el mito en 'Birth/Rebith' y 'The Angry Black Girl and the Monster'.

O3 Medya es el productor detrás de 'Creature'. Saner Ayar, Ayse Durmaz, Mine Yilmaz y Cengiz Çagatay son los productores ejecutivos de la serie. Según notas de prensa, el rodaje tuvo lugar en Bursa y Estambul, Turquía, la producción comenzó el 2 de febrero de 2022 y finalizó el 7 de septiembre de 2022.

