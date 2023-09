Palmarés del Festival de Venecia 2023: las 'Pobres criaturas' de Yorgos Lanthimos se llevan el León de Oro a la mejor película en una edición marcada por la huelga de actores

Tras diez días de cine, la atípica 80 edición del Festival de Venecia —Biennale para los amigos— marcada por la huelga de actores, ha tocado a su fin con la proyección de 'La sociedad de la nieve' de nuestro Juan Antonio Bayona. Y, como es habitual, la clausura del certamen ha traído de la mano un reparto de premios que, este 2023, han coronado como ganadora a la 'Pobres criaturas' del inclasificable Yorgos Lanthimos.

Criaturas, capitanes y condes

La fábula feminista del cineasta griego protagonizada por Emma Stone, Willem Dafoe y Mark Ruffalo ha clausurado su paso por el festival ganando el León de Oro a la mejor película; un logro que llega, según comentó el propio Lanthimos, tras cinco años tratando levantar el proyecto desde su victoria en los Óscar con 'La favorita'.

Por su parte, Matteo Garrone se ha hecho con el premio al mejor director por su labor en 'Io Capitano', un drama migratorio que narra la historia de dos jóvenes que abandonan Dakar para emprender su camino a Europa mientras se enfrentan a los peligros del desierto, el mar y los seres humanos. Además, el largo rascó el galardón al mejor actor joven, que fue a parar a manos de su protagonista Seydou Sarr.

En el terreno interpretativo, los premios al mejor actor y la mejor actriz fueron a parar a Peter Sarsgaard y Cailee Spaeny por sus trabajos en 'Memory' y 'Priscilla' respectivamente. Sarsgaard ha salido triunfante gracias a su papel como un hombre enfermo de demencia en el filme de Michel Franco, mientras que Cailee Spaeny ha hecho lo propio por su rol como Priscilla Presley en el título dirigido por Sofia Coppola.

El resto del palmarés de la sección oficial a competición lo completan 'Evil Does Not Exist' de Ryusuke Hamaguchi, que se ha hecho con el Gran Premio del Jurado y 'Green Border' de Agnieszka Holland, que ha alzado el Premio Especial del Jurado. Por su parte, Guillermo Calderón y Pablo Larrain han rascado el premio al mejor guión gracias a su sátira sobre la dictadora chilena 'El conde'.

Palmarés completo

Sección oficial

Mejor película

'Pobres criaturas', Yorgos Lanthimos

Gran Premio del Jurado

'Evil Does Not Exist', Ryusuke Hamaguchi

Mejor director

Matteo Garrone, 'Io Capitano'

Premio Especial del Jurado

'Green Border', Agnieszka Holland

Mejor guión

Guillermo Calderon, Pablo Larrain, 'El Conde'

Mejor actriz

Cailee Spaeny, 'Priscilla'

Mejor actor

Peter Sarsgaard, 'Memory'

Mejor actor joven

Seydou Sarr, 'Io Capitano'

Orizzonti

Mejor película

Explanation for Everything — Gabor Reisz

Mejor director

Mika Gustafson — Paradiset Brinner (Paradise is Burning)

Premio Especial del Jurado

Una Sterminata Domenica — Alain Parroni

Mejor actriz

Margarita Rosa De Francisco, El Paraíso

Mejor actor

Tergel Bold-Erdene, City of Wind

Mejor guión

El Paraíso — Enrico Maria Artale

Mejor cortometraje

A Short Trip — Erenik Beqiri

Mejor ópera prima

(Al Shi Yi Ba Qiang) Love Is a Gun — Lee Hong-Ch

Premio del público

Felicita — Micheala Ramazotti

Venice Classics

Mejor documental

Thank You Very Much — Alex Braverman

Mejor largometraje restaurado

Ohikkoshi (Moving) — Shinji Somae

Venice Immersive

Gran Premio

Songs for a Passerby — Celine Daemen

Premio Especial del Jurado

Flow — Adriaan Lokman

Premio al logro

Emperor — Marion Burger, Ilan Cohen

