El primer tráiler de 'Evangelion: 3.0+1.0' pone fecha al esperado final de la saga de Hideaki Anno

El final de 'Evangelion' está a la vuelta de la esquina. Han pasado ya 24 años del lanzamiento del legendario anime que dejó con la boca abierta a toda una generación. Posteriormente se inició un reboot cinematográfico y ahora ha llegado el momento de decir adiós con 'Evangelion: 3.0+1.0', la cinta que pondrá final a la historia de la que podemos ver su primer tráiler.

Como era de esperar, este primer adelanto no muestra apenas nada de lo que podremos ver en cines dentro de unos meses, pero sí exhibe unas poderosas imágenes para disparar aún más las expectativas de los fans de la franquicia.

Siete años después de la llegada de 'Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo', la anterior película de la saga, 'Evangelion: 3.0+1.0' tiene el difícil reto de dar cierre a un universo que ha dado pie a infinidad de lecturas y teorías. No lo va a tener nada fácil para dejar contentos a los fans.

Lo cierto es que 'Evangelion: 3.0+1.0' debería haber llegado bastante antes, pero Hideaki Anno aceptó ocuparse de 'Shin Godzilla' y eso provocó un retrato de varios años, ya que vuelve a ocuparse del guion y de dirigirla, compartiendo esta última tarea con Masayuki y Kazuya Tsurumaki.

Ahora habrá que tener paciencia, ya que su estreno en Japón no está previsto hasta junio de 2020. Además, el mercado internacional seguramente tendrá que esperar aún más para poder ver 'Evangelion: 3.0+1.0'.