'El regreso de Mary Poppins' lanza un nuevo tráiler cargado de nostalgia, belleza y magia

Disney ha revelado el nuevo tráiler de 'El regreso de Mary Poppins' ('Mary Poppins Returns'), la esperada secuela del clásico de 1964 protagonizado por Julie Andrews. En su lugar, ahora la popular niñera está interpretada por Emily Blunt. Quien sí repite es Dick Van Dyke, que a sus 92 años aún se atreve con escenas de baile.

La nostalgia está asegurada así como la belleza, la magia y el humor, a tenor de este segundo y estupendo adelanto. En marzo pudimos ver el primer teaser tráiler de 'Mary Poppins 2' y ahora, más cerca del estreno, Disney no tiene problema en mostrar numerosas escenas de la película, que recordemos, ha sido dirigida por Rob Marshall (responsable de los musicales 'Chicago' e 'Into the Woods'). El reparto se completa con Lin-Manuel Miranda, Emily Mortimer, Ben Whishaw, Meryl Streep, Colin Firth, Julie Walters y Angela Lansbury.

Tráiler doblado en español:

'El regreso de Mary Poppins' se estrena el 21 de diciembre en cines. Emily Blunt encarna a la niñera casi perfecta, con unas extraordinarias habilidades mágicas para convertir una tarea rutinaria en una aventura inolvidable y fantástica. Esta nueva secuela tiene una mirada moderna sin dejar de rendir homenaje al espíritu del clásico original.

La historia está ambientada en el Londres de la Gran Depresión de los años 1930. Mary Poppins vuelve para ayudar a la siguiente generación de la familia Banks a encontrar la alegría y la magia que faltan en sus vidas después de una trágica pérdida personal. La niñera viene acompañada de su amigo Jack, interpretado por Lin-Manuel Miranda, un optimista farolero que ayuda a llevar la luz (y la vida) a las calles de Londres.

Ben Whishaw y Emily Mortimer dan vida a Michael y Jane Banks; Julie Walters es Ellen, el ama de llaves de los Banks; Meryl Streep encarna a Topsy, la excéntrica prima de Mary; Colin Firth se pone en la piel de William Weatherall Wilkins, de Fidelity Fiduciary Bank; y Angela Lansbury interpreta a la vendedora de globos, un personaje muy querido de los libros de PL Travers.

Travers dio a conocer a la niñera mágica en su libro infantil de 1934 titulado 'Mary Poppins'. Las otras aventuras de Poppins habían quedado "olvidadas" en las páginas de los otros siete libros de la autora, hasta ahora. 'El regreso de Mary Poppins' está escrita por David Magee, nominado al Óscar por los guiones adaptados de 'Descubriendo Nunca Jamás' y 'La vida de Pi'.