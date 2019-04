Russell Crowe sorprende con su nueva transformación en el tráiler de 'The Loudest Voice', serie sobre el creador de Fox News

Sí, ese es Russell Crowe. La estrella neozelandesa de 55 años, actualmente en los cines españoles con 'Identidad borrada' ('Boy Erased'), aparece con una sorprendente caracterización en su nuevo trabajo, la miniserie 'The Loudest Voice', cuyo primer tráiler puedes ver arriba.

Aún tenemos reciente la espectacular transformación de Christian Bale en Dick Cheney, y yo al menos no he podido evitar acordarme de 'El vicio del poder' ('Vice') al ver el adelanto de la serie. También por el tono humorístico que parecen compartir ambas obras, basadas en las historias reales de hombres poderosos; de hecho, en 'El vicio del poder' se mencionaba la creación de Fox News como parte del astuto juego de ajedrez que llevó a cabo Cheney.

Adaptación del best seller de Gabriel Sherman, 'The Loudest Voice in the Room', esta miniserie de Showtime y Blumhouse relata el ascenso y la caída del fundador de Fox News, Roger Ailes, obligado a abandonar la cadena conservadora después de que numerosas acusaciones de acoso sexual y otros escándalos relacionados salieran a la luz.

Naomi Watts, Stephen Frears y Tom McCarthy junto a Crowe

Además de Crowe, el reparto incluye a Naomi Watts, Sienna Miller, Annabelle Wallis, Simon McBurney, Josh Charles, Josh Stamberg, Aleksa Palladino y Seth MacFarlane.

Cabe destacar que entre los realizadores de los siete episodios de 'The Loudest Voice' figura Stephen Frears y entre los guionistas y productores está Tom McCarthy (ganador del Óscar por coescribir 'Spotlight'). El estreno está fijado para el 30 de junio en la televisión estadounidense.