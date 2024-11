Se viene Tormenta en el impresionante tráiler del final de '¿Qué pasaría si...?'. La estupenda serie animada de Marvel promete cerrarlo todo en su temporada 3

Podemos haber estado más o menos enfadados con la calidad de alguna de las series de Marvel en Disney+, pero casi cada año (2022 no hubo) hemos tenido un rayo de esperanza animada con '¿Qué pasaría si...?' (What If...?), la antología de realidades alternativas de Marvel que estrena su temporada 3 y final y ya podemos disfrutar de su espectacular tráiler.

Con fecha de estreno programada para el 22 de diciembre, al igual que en la temporada 2 tendremos episodio diario durante ocho días. Una semana navideña en la que veremos cómo se van cerrando las tramas de la amenaza multiversal mientras seguimos viendo en cada capítulo una nueva Tierra alternativa.

La última guardia del multiverso Marvel

Así, según vemos en el tráiler, tendremos a los Vengadores en plan mecha, Shang-Chi vaquero del oeste y la ya anunciada aparición de Tormenta como Diosa del Trueno. Además, veremos a Soldado de Invierno, Hulk, Guardián Rojo, Capitana Carter, Agatha Harkness y, por supuesto, Howard el Pato.

Bryan Andrews y Stephan Franck son los directores de de esta temporada, que consta de ocho episodios escritos por Matthew Chauncey, Ryan Little y A.C. Bradley. En el podcast oficial de Marvel, el jefe de animación de Marvel Studios, Brad Winderbraum avanza:

«Nos lleva a lugares que nunca esperarías. Va más allá de las dos primeras temporadas en su exploración del multiverso. Atrae personajes que son muy inesperados y tiene lo que pienso que es una culminación extremadamente conmovedora y muy satisfactoria para Uato el Vigilante.»

