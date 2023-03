'La Sirenita': Disney lanza el nuevo tráiler de la versión de acción real del clásico animado y su Sebastián provoca una ola de reacciones y memes

Ya están disponibles el tráiler oficial y póster de 'La Sirenita' de Disney, la película de acción real del clásico musical animado, tras presentar un teaser hace unos meses. Dos de las protagonistas de la película, Halle Bailey y Melissa McCarthy, presentaron el tráiler en la retransmisión en vivo de ABC de la 95.ª edición de los Premios Óscar de la Academia . La película, dirigida por el cineasta Rob Marshall, se estrena solo en cines el 26 de mayo.

¿Un cangrejo que provoca pesadillas?

En la sinopsis oficial:

La Sirenita cuenta la historia de Ariel, una bella y joven sirena con sed de aventura. Es la más joven de las hijas del Rey Tritón y la más desafiante, desea saber más sobre el mundo más allá del mar y, mientras visita la superficie, se enamora del apuesto Príncipe Eric. Si bien las sirenas tienen prohibido interactuar con los humanos, Ariel debe seguir su corazón. Así, hace un trato con la malvada bruja del mar, Úrsula, que le da la oportunidad de experimentar la vida en la tierra, lo que pone en peligro su vida y la corona de su padre.

La película está protagonizada por la cantante y actriz Halle Bailey, como Ariel; Jonah Hauer-King como el Príncipe Eric; Daveed Diggs como Sebastián; Awkwafina como Scuttle; Jacob Tremblay como Flounder; Noma Dumezweni como la Reina Selina; Art Malik como Grimsby; Javier Bardem como el Rey Tritón; y Melissa McCarthy como Úrsula. La Sirenita está dirigida por el nominado al Oscar Rob Marshall con un guion de David Magee. Las canciones incluyen la música de Alan Menken las letras de Howard Ashman, y nuevas letras de Lin-Manuel Miranda.

El lanzamiento del tráiler ha provocado todo tipo de reacciones en redes sociales, especialmente por la forma en la que se ha encarnado el cangrejo Sebastián, que ha llevado a una ola de memes y reacciones en tuiter, entre las que se pueden leer cosas como "David Cronenberg's Little Mermaid", comparaciones con Bob Esponja y el mítico meme "Kill it with Fire".