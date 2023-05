Ya tenemos candidata a la mejor película de acción del año, y su tráiler es una salvajada: Xavier Gens y el coreógrafo de 'Gangs of London' se reúnen en 'Farang'

Hablar de la mejor acción que se haya visto en la gran o en la pequeña pantalla durante los últimos años pasa por hacerlo directamente sobre 'Gangs of London'; una catedral del thriller televisivo que logró brillar tanto por su aproximación al drama criminal como por sus salvajes escenas de acción que, como no podría ser de otro modo, estuvo capitaneada por Gareth Evans, director de las dos brutales 'The Raid'.

Venganza a la tailandesa

Pues bien, si disfrutaste del show de Sky y AMC estás de enhorabuena, porque Xavier Gens, responsable de tres episodios de su primera temporada y de películas como esa animalada titulada 'Frontera(s)', se ha aliado con el coreógrafo de 'Gangs of London' Jude Poyer para dar forma a 'Farang', cuyo tráiler puedes ver sobre estas líneas.

Si, como yo, estás salivando ante semejante repertorio de galletas, cabezas abiertas, disparos a bocajarro y muertes de lo más variopintas, tocará armarse de paciencia, porque por el momento 'Farang' sólo tiene fecha de estreno en su país de origen. Concretamente, llegará a las salas francesas el próximo 28 de junio de la mano de StudioCanal.

Mientras esperamos que se obre el milagro y podamos echar el guante a lo que aspira a ser una de las grandes películas de acción del año, protagonizada por Nassim Si Ahmed, Olivierr Gourmet y Vithaya Pansringarm —entre otros—, os dejo con su sinopsis oficial. Crucemos los dedos y pongamos alguna que otra velita para que llegue pronto —y, a ser posible, a cines—.

"Sam es un recluso ejemplar. A pocos meses de su salida de prisión, se prepara diligentemente para su reinserción. Durante un permiso, su pasado le alcanza y un accidente le deja con una única opción: huir. Cinco años después, ha reconstruido su vida en Tailandia, donde ha formado la familia que siempre soñó. Sin embargo, Narong, el jefe local del crimen, lo obliga a volver a implicarse en actividades delictivas. Cuando Sam quiere detenerlo todo y Narong amenaza a su familia... Sam cruzará Tailandia para vengarse de su verdugo".