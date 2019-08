'The Morning Show': el nuevo tráiler de la serie de Apple presenta la rivalidad entre Jennifer Aniston y Reese Witherspoon

Apple TV+ anda camino de ser una de las jugadoras importantes del streaming y por eso lleva unas semanas ofreciéndonos los tráilers de sus primeras grandes apuestas. Tras ver un pequeño teaser, la compañía de Cupertino acaba de publicar el tráiler completo de 'The Morning Show'.

Decíamos hace unos días que solo por la sinopsis no sabíamos muy bien, como comentasteis en los comentarios, si no sería demasiado parecido a 'The Newsroom' de Aaron Sorkin. Sin embargo parece que este retrato del backstage de un magacín matinal de noticias va a tener una premisa algo diferente, con Alex, el personaje de Jennifer Aniston, anunciando el despido de su copresentador Mitch, interpretado por Steve Carell.

Así, será esta crisis post-escándalo lo que vertebre el inicio de 'The Morning Show', incluyendo la llegada de una cara nueva al programa: la de Reese Witherspoon en el papel de Bradley, una reportera que llega para algo más que para sustituir al caído en desgracia, amenazando el puesto de Alex.

"La Newsroom" de Apple

El drama, que cuenta con dos temporadas confirmadas, está escrito por Kerry Ehrin y dirigido por Mimi Leder. Extraña, además, que siendo una de las primeras series de TV+, desde Apple sigan sin querer ofrecer una fecha concreta para el lanzamiento de la serie más allá de un "otoño".

Me imagino que dependerá de cuándo lancen definitivamente su servicio de streaming. Lo cual va a ser curioso, teniendo en cuenta que Disney+ ya ha empezado a sugerir fechas concretas y no querrán coincidir.